¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤Î¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ç9·î4Æü¡¢Åì³¤¡¦ËÌÎ¦¤Î¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Î¡ÖÅì³¤¡¦ËÌÎ¦¤¤¤¤¤â¤ÎÅ¸¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô»º¤Î¾®Æ¦¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤Ï¤®¤Ê¤É¡¢2024Ç¯¤ËÃÏ¿Ì¤ä¹ë±«¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ç½ÅÐÃÏÊý¤ò¡¢¿©¤Ù¤Æ±þ±ç¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤ÎÌ¾Êª¤ÎÊ¬¸ü¤¤ÌýÍÈ¤²¤ä¡¢Çò¥¨¥Ó¤ä¥Î¥É¥°¥í¤Ê¤ÉËÌÎ¦¤Î³¤¤Î¹¬¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¼÷»Ê¤Î¥»¥Ã¥È¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅì³¤¡¦ËÌÎ¦¤¤¤¤¤â¤ÎÅ¸¡×¤Ï¡¢9·î9Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£