ÆüËÜÂåÉ½¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤Î£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡È¿·Å·ÃÏÁÈ¡É¥È¥ê¥ª¤«¡¡ÈÄÁÒÞæ¡õÅÏÊÕ¹ä¡õÀ¥¸ÅÊâ¤¬Ï¢·¸¤ò³ÎÇ§
¡¡¡Ú¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¶á¹Ù¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë£³Æü¡á¶âÀîÍÀ¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ÏÊÆ¹ñ±óÀ¬¤Î¥á¥¥·¥³ÂåÉ½Àï¡Ê£¶Æü¡¦¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢£³ÆüÌÜ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î£±£µÊ¬´Ö¤Ï¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¤ÏÈó¸ø³«¤Ë¡£¤·¤«¤·Á´ÂÎÎý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢£Ä£Æ¿Ø¤Î¤ß¤Ç¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÎÏ¢·È¤ò³ÎÇ§¡£¤½¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¤Ï¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ï±¦¤«¤éÈÄÁÒÞæ¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡¢À¥¸ÅÊâ¤¬ÁÈ¤ß¡¢¥á¥¥·¥³Àï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¿Ø¤Ï¸½ºß¡¢ÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÂàÃÄ¤·Ìµ½êÂ°¡Ë¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡Ê¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¡Ë¡¢¹â°æ¹¬Âç¡Ê¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¡Ë¤ÈÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£²Æ¤Ë¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ¤ÎÈÄÁÒ¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È°ÜÀÒ¤ÎÅÏÊÕ¡¢¥ë¥¢¡¼¥Ö¥ë°ÜÀÒ¤ÎÀ¥¸Å¤È´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿£³¿Í¤¬¡¢£Ä£Æ¥é¥¤¥ó¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£