¡Ö¼«Å¾¼Ö¥ë¡¼¥ëÀµ¤·¤¯Íý²ò¤ò¡×¡¡ÀÄÀÚÉäÀ©ÅÙ¤ò¼þÃÎ
¡¡½©¤ÎÁ´¹ñ¸òÄÌ°ÂÁ´±¿Æ°¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï4Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢16ºÐ°Ê¾å¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ËÈ¿Â§¶âÇ¼ÉÕ¤òÄÌ¹ð¤Ç¤¤ë¸òÄÌÈ¿Â§ÀÚÉä¡ÊÀÄÀÚÉä¡ËÀ©ÅÙ¤ÎÍèÇ¯4·î¤Î³«»Ï¤ò¼þÃÎ¤·¤¿¡£¸òÄÌÁíÌ³²Ý¤Î¹©Æ£ÃéÍº´ÉÍý´±¤Ï¡Ö¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·½É¶è¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬È¿Â§¶â¤Ï¶ä¹Ô¤äÍ¹ÊØ¶É¤ÇÇ¼ÉÕ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¡¢¡Ö¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤ÆÀÚÉä¤òÀÚ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿¿Í¤Ï25¿Í¡£¤³¤Î¤¦¤Á8³ä¤ËÅö¤¿¤ë20¿Í¤¬¿®¹æÌµ»ë¤Ê¤É¤Î°ãÈ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£