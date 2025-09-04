²¤½£CL1¼¡¥ê¡¼¥°ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë±óÆ£¤ÏDFÅÐÏ¿¡¡¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¹â°æ¤Ï³°¤ì¤ë
¡¡²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤Ï3Æü¡¢²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Î±óÆ£¹Ò¤ÏDF¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢º£µ¨°ÜÀÒ¤·¤¿E¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ÎMFÆ²°ÂÎ§¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤ÎDFÈÄÁÒÞæ¡¢¥¹¥é¥Ó¥¢¡¦¥×¥é¥Ï¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë¤ÎDF¶¶²¬Âç¼ù¡¢¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ÎDFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£
¡¡¥â¥Ê¥³¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÎMFÆîÌîÂó¼Â¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤ÎMF¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢B¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ÎDF°ËÆ£ÍÎµ±¤â³Æ¥Á¡¼¥àºÇÂç25¿Í¤Î¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÁª¼ê9¿Í¤Ç¤ÏÂÄì¶ÚËì±ê¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤¿¥È¥Ã¥È¥Ê¥à¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤ÎDF¹â°æ¹¬Âç¤Î¤ß¤¬³°¤ì¤¿¡£
¡¡·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤á¤ÐºÇÂç3¿Í¤Î¿·µ¬ÅÐÏ¿¤«ÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£