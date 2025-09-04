ÌîÅÞ¤â²ò»¶²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¡¢Î©Ì±¡¦ÄÔ¸µ»á¡ÖÁªÂò»è¤Ï¼Ç¤¤«²ò»¶¡×¡Ä¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚ»á¡Ö¼óÁê¼þÊÕ¤«¤éÁ°ÅÝ¤·¤Ê¤é²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ÎÀ¼¡×
¡¡ÌîÅÞ¤«¤é¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤¬½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÄÔ¸µÀ¶ÈþÂåÉ½Âå¹Ô¤Ï£´Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤ÎÁªÂò»è¤Ï¼Ç¤¤«²ò»¶¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö»ä¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¤¬³ä¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄË¡¹¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï£³Æü¡¢£Ø¤Ë¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬¡ËÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤È¤¤¤¦À¼¤¹¤é¼óÁê¼þÊÕ¤«¤éÊ¹¤³¤¨»Ï¤á¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÁíºÛÁª¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÀÐÇËÁíºÛ¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤âÂ³Åê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£