¡Ö²¿Æ¬¿È¤Ê¤Î¡©¡×ÅìÊý¿Àµ¯¡¦¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡¢³¤ÊÕ¤Çµ±¤¯È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»ëÀþÅ£ÉÕ¤±¡ª¡ÚPHOTO¡Û
ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤¬°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëºÇ¶¯¡×¡È¶âÈ±¥à¥¥à¥¡É¤Ê¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó
¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¹á¹Á¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤«É¬¤ºÎ¹¹Ô¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿♡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÍýÍ³¤Î¤¢¤ë·úÃÛ¡Ù¡ÊMBC¡¢¸¶Âê¡Ë¤Ç¹á¹Á¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¼Ì¿¿¤Î¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹¿È¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°ìÁØÌÜ¤ò°ú¤¡¢³¹¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éºÂ¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢²£´é¤À¤±¤Ç¤â»¨»ï¤Î1¥Ú¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥à¡¼¥É¤òÉº¤ï¤»¡¢¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö²¿Æ¬¿È¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤ÏÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖCHANGMIN from ÅìÊý¿Àµ¯ CONCERT TOUR ¡ÁThe First Dining¡Á¡×¤ò9·î3Æü¤Ë³«Ëë¡£ËÜÆü¡Ê4Æü¡Ë¤È5Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢ÀÐÀî¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Ê¼¸Ë¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¡¢°¦ÃÎ¤ÈÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¸ø±é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡þ¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1988Ç¯2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥·¥à¡¦¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¡£2003Ç¯12·î¤ËÅìÊý¿Àµ¯¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÆÇÀå¤Ê°ìÌÌ¤â¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡È¥Á¥ã¥ó¥ß¥ó¤Î¥ÉSÈ¯¸À½¸¡É¡¢¡ÈÆÇÀå¤Þ¤È¤á¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¥»¥ó¥¹¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ¯¸À¤Î¿ô¡¹¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤ÎÈþ¿©²È¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡ØÎÈ¿©¤ÎÎÉ¼±¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·Á¯¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ËÜ¿ÍÛ©¤¯¡¢¥æ¥ó¥Û¤È¤Ï¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÀ³Ê¡×¡£2020Ç¯10·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¡¢2022Ç¯10·î¤ËÉã¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£