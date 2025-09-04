EXO¡¦¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¡¢´Ú¹ñÀÒ¤Î·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î²÷µó¡¡Ãæ¹ñºÇÂç¤ÎSNS¤Ç¡È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡É¥¯¥é¥¹¤Ë
EXO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤¬¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°¦»Ò¤µ¤Þ¤âÇ®¶¸¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó
´Ú¹ñÀÒ¤Î·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡¢Ãæ¹ñºÇÂç¤ÎSNS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖWeibo¡×¤Î¸Ä¿Í¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É1¥ì¥Ù¥ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¡×¤È¤Ï¡¢WeiboÆâ¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ºîÉÊ¡¦ÆÃÄê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥àµ¬ÌÏ¤ä³èÆ°ÅÙ¤òÂ¬¤ë¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ëè½µ·îÍËÆü¤ËÅùµé¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤«¤é¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì3ÃÊ³¬¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢·×9¥ì¥Ù¥ë¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤Ï9·î1Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¸Ä¿Í¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É1¥ì¥Ù¥ë¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Í£°ì¤Î´Ú¹ñÀÒ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ï¡¢8·î30Æü¤È31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖReverie¡×¥Þ¥«¥ª¸ø±é¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¸ø±éÁ°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Weibo¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÏÌó219Ëü¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¿ô¤òµÏ¿¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤Î¹â¤¤¿Íµ¤¤òÎ¢¤Å¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¸ø±éÅöÆü¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È´ØÏ¢¤Î¸¡º÷¥ï¡¼¥É¤¬¾å°Ì·÷¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¸ø±éÃæ¤ËÈäÏª¤·¤¿¸½ÃÏ¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï³Æ¼ïSNS¤ÇµÞÂ®¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñÈÇTikTok¤Ç¤¢¤ë¡ÖÙµ²»¡×¤ÎÊ¸²½¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¿Íµ¤¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç1°Ì¤«¤é3°Ì¤òÆÈÀê¤·¡¢ÇúÈ¯Åª¤ÊÏÃÂêÀ¤òÎ©¾Ú¤·¤¿¡£
¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤Ï¸½ºß¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼13Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÆîÊÆ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊµÏ¿¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¢¥¸¥¢¸ø±é¤ËÆÍÆþ¤·¤¿º£¡¢¸½ÃÏSNS¤Ç¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¹â¤¤ÏÃÂêÀ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÎ¢¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¸ø±é¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖReverie¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÃÏ°è¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡þ¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1992Ç¯5·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥Ó¥ç¥ó¡¦¥Ù¥¯¥Ò¥ç¥ó¡£²Î¼êRAIN¤ËÆ´¤ì¤Æ²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2011Ç¯¤ËSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£À²¤ì¤Æ¹ç³Ê¤·¤ÆÎý½¬À¸¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÇ¯2012Ç¯¤ËEXO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£K-POP¶È³¦¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£ÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Ç¥°¥ë¡¼¥×1¡¢2¤òÁè¤¦¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤ÎÀ¼¤â¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÈÊÂ¤ß¤Ê¤é¤Ì¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ÇÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£