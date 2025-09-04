ENHYPEN¡¢Á´¸ø±é´°Çä¤òµÏ¿¤·¤¿½é¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼´°Áö¡ª¡Ö¹âÉÊ¼Á¤Î¥·¥ç¡¼¡×¤È¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢ÂçÀä»¿
ENHYPEN¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤È¤Ê¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁ´¸ø±é´°Çä¤òµÏ¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
ENHYPEN¤Ï9·î3Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥¢¥³¡¼¥ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØENHYPEN WORLD TOUR ¡ÆWALK THE LINE¡Ç¡Ù¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¸ø±é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
8·î22Æü¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Ñ¥ê¤Î6ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¡¢Ìó7Ëü8000¿Í¤Î´ÑµÒ¤¬Æ°°÷¤µ¤ì¤¿¡£½é¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á´ÅÔ»Ô¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È¥Ñ¥ï¡¼¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
ENHYPEN¤Ï¥Ñ¥ê¸ø±é¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê²»³ÚÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿24¶Ê¤òÈäÏª¤·¡¢150Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê²ñ¾ì¤òÇ®µ¤¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¡ØBrought The Heat Back¡Ù¤È¡ØFEVER¡Ù¤ÇÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿Èà¤é¤Ï¡¢½é¤Î±Ñ¸ì¶Ê¡ØLoose¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡ØSweet Venom¡Ù¡ØXO (Only If You Say Yes)¡Ù¡ØBad Desire (With or Without You)¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ñ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÇ®¾§¤·¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
ENHYPEN¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡ÖENGENE¡×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÌ¾¡Ë¤âÇ®¤¤À¼±ç¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¡ØBite Me¡Ù¡ØGo Big or Go Home¡Ù¤¬Î®¤ì¤ë¤È´Ú¹ñ¸ì¤Î³Ý¤±À¼¤òÎÏ¶¯¤¯¶«¤Ó¡¢½ª±é¸å¤Ï¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤òµá¤á¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇENHYPEN¤È¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¸ø±é¤ÎºÇ¸å¤ËENHYPEN¤Ï¡ÖÌó1¤«·î´Ö¤Î¡ØWALK THE LINE IN U.S. & EUROPE¡Ù¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¥Ñ¥ê¤Ç¸µµ¤¤è¤¯ºÇ¸å¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡Ö½é¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Ëè¸ø±é¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£ÆüÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ENGENE¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸ø±é¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥º»¨»ï¡ØGQ Germany¡Ù¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥ó¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖK-POP¥¹¥¿¡¼ENHYPEN¤Î¡È¥À¡¼¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê±é½Ð¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢åÌÌ©¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤ÈÀº¹ª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤êÉ¬»ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬Í»¹ç¤·¤¿¸ø±é¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎBBC¤ÏENHYPEN¤ò¡ÖK-POP¥È¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢Èà¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´Ñ¤ë¤¿¤áÁáÄ«¤«¤éÊÂ¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¹ÔÎó¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¤È¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖENHYPEN POP-UP¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¢¡¼¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ä¡¢6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿6th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDESIRE¡§UNLEASH¡Ù¤Î´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¡¢¸½ÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£HYBE¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎ¾ÅÔ»Ô¤¢¤ï¤»¤Æ1Ëü5000¿Í°Ê¾å¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¤Ï9·î7Æü¤Þ¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ï9·î28Æü¤Þ¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤ë¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ª¤¨¤¿ENHYPEN¤Ï¡¢10·î3Æü¡Á5Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¤¥ó¥É¥¢¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡ØWALK THE LINE¡Ù¤òÂ³¤±¡¢10·î24Æü¡Á26Æü¤Ë¤Ï¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þENHYPEN¤È¤Ï¡©
JUNGWON¡¢HEESEUNG¡¢JAY¡¢JAKE¡¢SUNGHOON¡¢SUNOO¡¢NI-KI¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2020Ç¯6·î¤«¤éÌó3¥«·î´ÖÊü±Ç¤µ¤ì¤¿Mnet¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢2020Ç¯11·î¤Ë´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ØBORDER¡§Ñ³¤¤¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°½éÅÐ¾ì1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Û¤«¡¢7·îÅÙ¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥Ç¥£¥¹¥¯Ç§ÄêºîÉÊ¡×¤Ç¥×¥é¥Á¥ÊÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Çµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢Âè4À¤ÂåK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯7·î¡¢8·î¤Ë¤ÏÆüËÜ2ÅÔ»Ô¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤ÇÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£