¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï¡©¿ô¡¹¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡Ä♡
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë³¨Ê¸»ú¥¯¥¤¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¤â¤Î¤Ã¤Æ°ìÂÎ...¡©
¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥¯¥¤¥º¡£
¡Ö💦🤽🏫👦🏼🔥¡×¤¬É½¤¹¥É¥é¥Þ¤Ï°ìÂÎ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÅÚ¥É¥éÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¿åµå¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¿åµå¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢2014Ç¯7·î¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÃæÅçÍµæÆ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»³粼¸¿Í¤µ¤ó¡¢郄ÌÚÍºÌé¤µ¤ó¡¢ÀéÍÕÍºÂç¤µ¤ó¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
ÉÔÎÉ¤Î¹â¹»À¸¤¬¿åµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢º¬À¤ÈÍ§¾ð¡¢Îø°¦¡¢´¶Æ°¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
