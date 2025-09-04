¡ÖµåÃÄ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤µ¤¹¤¬¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡Ä¡©
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖµåÃÄ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡ÖµåÃÄ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µå¤ò»È¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¸À¤¨¤Ð¡©
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÌîµåÃÄ¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
µåÃÄ¤È¤Ï¡¢ ¿¦¶ÈÌîµå¤ò»ö¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÃÄÂÎ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¿¦¶ÈÌîµåÃÄ¤ä¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿¦¶ÈÌîµå¤È¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¡Êprofessional baseball¡Ë¤Î¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¦¶ÈÁª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëÌîµå¤Î¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿³Æ¥Á¡¼¥à¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Àï·Á¼°¤ÇÉ´¿ô½½»î¹ç¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤òÁè¤¦À©ÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼Åµ¡Ù
¡¦¡ØÆüËÜÂçÉ´²ÊÁ´½ñ¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥Ë¥«¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô