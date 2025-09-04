¼«Âð¤ò´Ö°ã¤Ã¤Æ²òÂÎ¤µ¤ì¤¿°Ï¸ë¾´ý¡¦Ê¸ÅÄ¡¢Áê¼ê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡ÖÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤ë¡×
¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡ÊËè½µ¿åÍËÌë11»þ6Ê¬¡Ë9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤ÎÈ¿¾Ê¥Î¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¡£¶ä¥·¥ã¥ê¡Ê±·ÏÂ¹°¡¢¶¶ËÜÄ¾¡Ë¡¢°Ï¸ë¾´ý¡ÊÊ¸ÅÄÂç²ð¡¢º¬·úÂÀ°ì¡Ë¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¡¢¤«¤ß¤Á¤£¡ËÇä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í3ÁÈ¤Î¶»¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜ¿´¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡ª
¶ä¥·¥ã¥ê¤Ï¡¢¡Ö¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î³¹¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¶¶ËÜ¡Ë¤È¡¢Ã±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼Á´¹ñ¥é¥¤¥Ö¤È47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Ä¥¢¡¼¤òÊ¿¹Ô¤·¤Æ³«ºÅÃæ¡£Ì¡ºÍÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤À¤¬¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡ÖÌ¡ºÍ¤ÏÈè¤ì¤Ê¤¤¡£À»°è¡Ê¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¼ýÏ¿³«»Ï3Ê¬¤ÇÌ¾¸À¤ò¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤âÀä¹¥Ä´¤Î¶¶ËÜ¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¾ì½ê¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶¶ËÜ·³ÃÄ¤Î°Ï¸ë¾´ý¡¦Ê¸ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö²¶¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤ë¤³¤È¤À¤±¡×¤È¶¶ËÜ¤¬¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¶¶ËÜ¢âÂç¶¶µðÀô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡ª¡©
°Ï¸ë¾´ý¤Ï¡ÖTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2025¡×½àÍ¥¾¡¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢THE SECOND¤Ë¤Ï¡Ö°ìÀ¸½Ð¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£
¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤Ï¡¢Á°²ó½Ð±é»þ¡¢À¾ËÜ¤¬ºÊ¤ËÅÜ¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òË½Ïª¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤«¤ß¤Á¤£¤«¤é¤â¶ì¾ð¤¬¡£À¾ËÜ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â·à¾ì¤Î³Ú²°¤Ç¡Ö5²ó¤¯¤é¤¤¥¦¥ó¥³¤¹¤ë¡×¤Î¤À¤¬¡¢ÀèÆü¡¢¼«Ê¬¤¬Î®¤·Ëº¤ì¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¡¢¤«¤ß¤Á¤£¤Î¤»¤¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
Ê¸ÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Á°²ó½Ð±é»þ¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¼«Âð¤ò²òÂÎ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÂ³Êó¤¬¡ª¡©
»Ò¤É¤â¤òÊÝ°é±à¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢·Ù»¡¤â½ÐÆ°¤·¡¢¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢²òÂÎ¶È¼Ô¤¬ÎÙ¤Î·úÊª¤È´Ö°ã¤Ã¤Æ¡¢Ê¸ÅÄ¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ÈÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤¬Ãú½Å¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢Êä½þ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µö¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
Ê¸ÅÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Í¥¿¤Ë¤â¤Ç¤¤¿¤·¡Ö¤ª¶â¤ÎÊä½þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Áê¼êÂ¦¤¬¡ÖÁ´³Û¤ª»ÙÊ§¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢2Ç¯´Ö¤Ë½Ð¤·¤¿ÀÁµá½ñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬3¥õ·îÁ°¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡Ä
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÊ¸ÅÄ¤¬ÅÅÏÃ¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤½¤Î·ï¤ÏÁ´ÉôÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦±öÂÐ±þ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡È²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âµö¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦Ê¸ÅÄ¤â¡Ö°ì½Ö¤Ç¥Ö¥Á¥®¥ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤éÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤éÏ¢Íí¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ù¤¤À¤¬²»º»ÂÁ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Á¤é¤«¤éÅÅÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Öº£ÆüÅÅÏÃ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥½¥Ð²°¤Î½ÐÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤ò¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏÊ¸ÅÄ¤â¡ÖÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤ë¡×¤È·ãÅÜ¡£¡ÖË¡Åª¤Ê¿Í¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Çå½þ³Û¤â¾å¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ö¥Á¥®¥ì¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£2Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²ò·è¡ª¡©
¤³¤ÎÂ¾¡¢¤«¤ß¤Á¤£¤Ï¡¢Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥í¥±¤ÇÂçÊªMC¤Ë´Å¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Þ¤Ç¥Ü¥±¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ±ê¾å¡ª¡©±·¤Ï¡È¥»¥¹¥Ê¤ÎÌÈµö¤ò¼è¤ë¡É¤È¸À¤¦¤Î¤¬Áá¤¹¤®¤Æ¡¢¿É¤¤¾õ¶·¤Ë¡ª¡©À¾ËÜ¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤¿¤áÂ³¤±¤¿¼ª¥¯¥½¤Î¤»¤¤¤ÇÎ¥º§¤Î´íµ¡¡ª¡©¶¶ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¿Í¤Ë·ù¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸åÇÚ¤Ë²á¾ê¤ËÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª¡©º¬·ú¤Ï¡¢¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Î±Ä¶È¤Ç¥´¡¼¥ëÄ¾¸å¤Î¿Í¡¹¤ÎÁ°¤Ç¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤¿¤¬Á´¤¯¥¦¥±¤º¡Ä¡ª¡©¡ÖTVer¡×¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª ¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤â¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡ª
Çä¤ì¤Ã»Ò·Ý¿Í3ÁÈ¤ÎÈ¿¾Ê¥Î¡¼¥È
´Ö°ã¤Ã¤Æ¼«Âð¤ò²òÂÎ¤µ¤ì¤¿Ê¸ÅÄ¤Î¤½¤Î¸å
