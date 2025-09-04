¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ë¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡ªROOTOTE¤«¤éÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Ð¥Ã¥°¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì
Í·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖROOTOTE(¥ë¡¼¥È¡¼¥È)¡×¤«¤éPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¥³¥ß¥Ã¥¯ÃÂÀ¸75¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÁÇºà¤È¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¢¡¼¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î4·¿Å¸³«¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Èº£µ¨ÃíÌÜ¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥ºÁ´¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë
¢£¥¯¥é¥Ã¥¯Ä´¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ç³ð¤¨¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤ª¤·¤ã¤ì
1950Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î7»æ¤ÇÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖPEANUTS¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç75¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢1950Ç¯¤«¤é1979Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥¢¡¼¥È¤òºÎÍÑ¡£²û¤«¤·¤¯¤Æ°¦¤é¤·¤¤¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡¢Âç¿Í¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï75¼þÇ¯µÇ°¤Î¿¥¤ê¥Í¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Î¸ÂÄê´¶¤â¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Çö¼ê¤Ç·Ú¤¤¥¯¥é¥Ã¥¯Ä´¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÁÇºà¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î2¿§Å¸³«¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¤ÏÀÖ¤¤Î¢ÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Í·¤Ó¿´¤â¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤ÏÄ©Àï¤·¤Å¤é¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤é¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£
¢£ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡¢½¼¼Â¤Î4·¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡ÖIP.A4¥¢¡¼¥¥ã¥È¥ë¥ï¥¤¥É.¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯.¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡×(³Æ4400±ß)
A4¥µ¥¤¥º¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¼ý¤Þ¤ë²£Ä¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§Åª¡£Ä¹¤á¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ç¸ª³Ý¤±¤â³Ú¡¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÆâÂ¦¤Ë¤Ï2¸ý¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¸ý¸µ¤Ï¥É¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤Ç¥µ¥Ã¤È³«ÊÄ¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖIP.¥ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼.¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯.¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡×(³Æ4950±ß)
Ä¹ºâÉÛ¡¢¥¹¥Þ¥Û¡¢¥Ü¥È¥ë¡¢A5¥Î¡¼¥È¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÍê¤â¤·¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡£¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤È¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Î2WAY»ÅÍÍ¤Ç¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥È¤ÏÄ¹¤µÄ´Àá¤âOK¡£¼ê»ý¤Á¡¢¸ª³Ý¤±¡¢¼Ð¤á³Ý¤±¤È¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡ÖIP.¥Ù¥Ó¡¼¥ë¡¼.¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯.¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡×(³Æ2970±ß)
¥ß¥ËºâÉÛ¤È¥¹¥Þ¥Û¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ê¤ÉÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î²ÙÊª¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¼ý¤Þ¤ë¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¡£Ä¹¤á¤Î»ý¤Á¼ê¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ°Ê¾å¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê·Á¾õ¤À¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥°¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥ÁÂå¤ï¤ê¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¡£
¡ÖIP.¥ë¡¼¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¥ß¥Ë.¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯.¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡×(³Æ4180±ß)
¥¹¥Þ¥Û¤È¥Ï¥ó¥«¥Á¤À¤±¤Ç¤ª»¶Êâ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´°À®¤¹¤ë¡¢°¦¤é¤·¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡£¥á¥¤¥ó¥Ð¥Ã¥°¤È¤Î2¸Ä»ý¤Á¤Ë¤â¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Âç¤¤µ¤Ç¡¢Ä¹¤µÄ´Àá²ÄÇ½¤Ê¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¤À¤«¤éÎ¾¼ê¤ò¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤âÊØÍø¡£½ÅÎÌ¤ï¤º¤«70¥°¥é¥à¤È¤¤¤¦Ä¶·ÚÎÌÀß·×¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
Á´·¿¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÇØÌÌ¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ë¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢ROOTOTE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊØÍø¤Êµ¡Ç½¡£IC¥«¡¼¥É¤ä¥ê¥Ã¥×¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¼ýÇ¼¤ËºÇÅ¬¤À¡£
Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ROOTOTE¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖROOTOTE FLAGSHIP STORE¡×¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¤È¡Ö»Ä¤ê3¡Á4ÅÀ¡×¤È¤¤¤¦É½¼¨¤â¡Ä¡ª75¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤«¤é¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
