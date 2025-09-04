¡Ú¹¥É¾MPV¤¬Éý¹¤¤ÁªÂò»è¤Ë¡Û¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡Ø¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥í¡¼¥ó¥Á¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
9·î4Æü¡¢¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏMPV¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¡Ù¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ø¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹BlueHDi XTR¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ù¤òÈ¯Çä³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤ËÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡Ø¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡Á´2Ëç
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥ê¥Õ¥È¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ø¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹XTR¥í¡¼¥ó¥Á¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óBlueHDi¡Ù¤¬¥Ù¡¼¥¹¡£
¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹BlueHDi XTR¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ ¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥·¥È¥í¥¨¥ó¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¡Ê²÷Å¬À¡Ë¤òÂÎ¸½¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿¼ýÇ¼ÎÏ¡¢Í¥¤ì¤¿¥·¥ã¥·¡¼¤¬¤â¤¿¤é¤¹°ÂÄê¤·¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤¬Ì¥ÎÏ¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿·À¤Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥é¥¤¥È¤ä¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ê¤É¤âÆÃÄ§¤À¡£
ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥·¡¼¥È¡¢17¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È/¥ê¥¢¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥È¡¢ÀìÍÑ¥«¥é¡¼¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¡¢ÀìÍÑ¥¨¥¢¥Ð¥ó¥×¥«¥é¡¼¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡¢XTR¥Ð¥Ã¥¸¤òºÎÍÑ¡£
º£²ó¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ç¤Ï¡Ø¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ù¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï½¾Íè¤Î¡Ø¥Ö¥ë¡¼¡¦¥¥¢¥Þ¡Ù¡¢¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥·¥ë¥«¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥°¥ì¡¼¤Î¿·¿§¡Ø¥°¥ê¡¦¥¢¥ë¥¿¥ó¥¹¡Ù¤Î¹ç·×3¿§Å¸³«¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¥â¥Ç¥ë¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¡ÊÉ¸½à¡Ë¡¢¥¹¥Î¡¼¡ÊÀÑÀãÏ©¡Ë¡¢¥Þ¥Ã¥É¡ÊÅ¥Æ»¡Ë¡¢¥µ¥ó¥É¡Êº½ÃÏ¡Ë¤Î4¤Ä¤ÎÁö¹Ô¥â¡¼¥É¤òÈ÷¤¨¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤äÅ·¸õ¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥â¡¼¥É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁöÇËÀ¤Î¸þ¾å¤¹¤ëµ¡Ç½¡£¡ØµÞ¤Ê¹ßÀã»þ¤ä¥¹¥¡¼¾ì¤Ø¤ÎÁö¹Ô´Ä¶¡¢³¤ÊÕ¤Îº½ÃÏ¤Î±¿Å¾»þ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÏ©ÌÌ´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°Â¿´¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡Ù¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê°ÂÁ´¤ÊÁö¹Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿Å¬ÀÚ¤Ê¥¿¥¤¥ä¤ÎÁõÃå¤¬É¬Í×¡Ë¡£
²Á³Ê¤Ï¡¢5¿Í¾è¤ê¤Î¡Ø¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹BlueHDi XTR¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ù¤¬439Ëü2500±ß¡¢¤½¤·¤Æ7¿Í¾è¤ê¤Î¡Ø¥·¥È¥í¥¨¥ó¡¦¥Ù¥ë¥é¥ó¥´¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹BlueHDi XTR¥°¥ê¥Ã¥×¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ù¤¬457Ëü2500±ß¤È¤Ê¤ë¡£