À®ÅÄÍªÊå¡Ö´õË¾¤â»ý¤Æ¤ë¤¬¡¢ÀäË¾¤â»ý¤Æ¤ë¡×AI»þÂå¡£¥Î¡¼¥Ù¥ëºâÃÄÍý»öÄ¹¤È¸ì¤ê¹ç¤¦¡Ö²Ê³Ø¤ÎÌ¤Íè¡×
Sports Doctors Network¤¬º£Ç¯6·î¤ËÅìµþÂç³Ø°ÂÅÄ¹ÖÆ²¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤Î¥Ø¥Ã¥É¥É¥¯¥¿¡¼¤ä°åÎÅ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¿©¤ÎÀìÌç²È¤ò½¸¤á¤¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖSports Doctors Network Conference 2025 in TOKYO ¡ÝºÇÀèÃ¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä°åÎÅ¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ø¡Ý¡×¡£¡ÖSports Doctors Network¤È¤Ï ´â¤È¿© Ì¤Íè¤ò¤É¤¦Àß·×¤¹¤ë¤«¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¿©¤ä·ò¹¯¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢µÞÂ®¤Ë¿ÊÊâ¤¹¤ë²Ê³Ø¤¬¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦ºîÍÑ¤¹¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¦¥Ç¡¼¥¿²Ê³Ø¼Ô¤ÎÀ®ÅÄÍªÊå¤µ¤ó¤È¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëºâÃÄ¤ÎÍý»öÄ¹¤ÇÊ¬»ÒÀ¸Êª³Ø¼Ô¤Î¥«¡¼¥ë-¥Ø¥ó¥ê¥¯¡¦¥Ø¥ë¥Ç¥£¥ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìµþÂç³Ø°ÂÅÄ¹ÖÆ²¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Sports Doctors Network Conference 2025
¢£AI¡¦¿¼ÁØ³Ø½¬¤ÎÌö¿Ê¤ÎÎ¢¤Ç¹¤¬¤ë¡Ö²Ê³Ø¤Î´íµ¡¡×
¹Ö±é¤ÎÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢Sports Doctors Network¤Î¤¢¤é¤Þ¤·¤äÅ¸Ë¾¡¢¥Ø¥ë¥Ç¥£¥ó¤µ¤ó¤¬·È¤ï¤ë¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Î½ÅÍ×À¤ä¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢²Ê³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤¬¼Ò²ñ¤Ëº£¸åÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Sports Doctors Network COO¤Î»³ÅÄÁáµ±»Ò¤µ¤ó¤«¤é¥Ø¥ë¥Ç¥£¥ó¤µ¤ó¤ÈÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¥Ø¥ë¥Ç¥£¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐAI¤ä¥Þ¥·¥ó¥é¡¼¥Ë¥ó¥°(µ¡³£³Ø½¬)¤¬¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÜÅö¤ËÈó¾ï¤ËÂ®¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë»È¤¨¤ÐÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢°å³Ø¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤ä¿¼ÁØ³Ø½¬¤¬Ã´¤¦Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖAI¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¤È24»þ´ÖÈè¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÆ¯¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐXÀþ¤Î²èÁü¤Î²ò¼á¤ä²òÀÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¤è¤ê¤â¥Þ¥·¥ó¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡ÖÁÏÌô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÌôÊª¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÃµ¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤è¤ê¸úÎ¨¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ËAI¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£AI¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÌô¤ÎÀß·×¤â¤è¤êÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏAlphaFold¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¹½Â¤¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¥Ç¥£¡¼¥×¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢AI¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÌô¤¬¼£ÎÅ¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬¤É¤ó¤É¤ó¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢À®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¡¢Îò»Ë¾åµ©¤Ë¸«¤ë²Ê³Ø¤Î´íµ¡¤Î»þÂå¤À¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¼Ò²ñ¤È²Ê³Ø¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉ¬¤º¤·¤â´õË¾¤À¤±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÈÖ¤Î²Ê³ØÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤È¤¤¤¦¹ñ¤¬¡¢²Ê³Ø·ù°¤ÈÈ¿²Ê³Ø¼çµÁ¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²Ê³ØÅª¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤â¤Ï¤äÈÈºá¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤µ¤¨Éº¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ì¤Ç¿¦¤ò¼º¤¦¿Í¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤Î¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ä¤Û¤«¤Î¹ñ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¤¥ï¥¯¥Á¥ó¤äÌô¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤Ë±¢ËÅÏÀ¤Þ¤¬¤¤¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ê¤ë¸½¾Ý¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢²Ê³ØÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäË¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤¦¤·¤¿Èá´ÑÅª¤Ê¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤¿²áµî¤ÎÎò»Ë¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö²Ê³Ø¤Î¿ÍÎà¤Ø¤Î¹×¸¥¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¤Ë¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£100Ç¯Á°¤ò¸«¤ì¤Ð¥Ê¥Á¥¹¥É¥¤¥Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬²Ê³Ø¼Ô¤òµêÃÆ¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÃÎ¼±¿Í¤ä¸¦µæ¼Ô¡¢³Ø¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬µêÃÆ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÀ¯¼£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë´íµ¡¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¿ôÉ´Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¿ÍÎà¤Ï¤¹¤´¤¯½çÄ´¤Ë¡¢¤è¤ê·ò¹¯¤Ë¡¢¤è¤ê¹¬Ê¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¸«¤Æ¤â¤É¤ó¤É¤ó¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤·¡¢ÍÄ»ù»àË´Î¨¤â¤É¤ó¤É¤ó¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¿¡£·ò¹¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¼£°Â¤ò¸«¤Æ¤â¡¢±ÒÀ¸¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÈÈºáÎ¨¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤Û¤Ü¤¢¤é¤æ¤ë»ØÉ¸¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î²þÁ±¤ò¿ÍÎà¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤½¤ì¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÉôÊ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²Ê³Ø¤È¤«µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢µ¿¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ê¥Á¥¹¥É¥¤¥Ä¤¬¤¢¤í¤¦¤È¡¢ÌÓÂôÅìÀ¯¸¢¤¬¤¢¤í¤¦¤ÈÀï¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤°¤é¤¤Âç¾æÉ×¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
À®ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥Ø¥ë¥Ç¥£¥ó¤µ¤ó¤â¡Öº£¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èó¾ï¤ËÇË²õÅª¤ÊÀ¯ºö¤ò¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢»ä¤ÏÈó¾ï¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ê³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥â¡¼¥¿¡¼¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¿Í¡¹¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÀ¤é¤«¤Ê±³¤ò¿®¤¸¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤ò¿¼¹ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿¤½¤ì¤òÍý²ò¤ò¤·¤ÆÈ¿ÏÀ¤·¡¢²Ê³ØÅª¤Ê»ö¼Â¤ò¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¢£¡È´õË¾¤â»ý¤Æ¤ë¤¬¡¢ÀäË¾¤â»ý¤Æ¤ë¡ÉAI»þÂå¤Ë¤É¤¦Ä©¤à¤«
¤Þ¤¿¡¢À®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ø¥ë¥Ç¥£¥ó¤µ¤ó¤¬µó¤²¤¿AI¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂ¦ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎ¤¬Áàºî¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬²Ê³Ø¤ò¶¼¤«¤¹¤Ã¤Æ²ÄÇ½À¤â¤È¤Æ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£È¿²Ê³Ø¼çµÁ¤ä±¢ËÅÏÀ¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤¬¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ëAI¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÖÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËAI¥¯¥í¡¼¥ó¤òºî¤ì¤ë¡¢AI¥¯¥í¡¼¥ó¤Ëº¾µ½¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Ï¤½¤ì¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¸ÀÀâ¤ä¾ðÊó¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¿Þ¤é¤º¤â¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢²Ê³Ø¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î´í¸±À¤òAI¤äµ¡³£³Ø½¬¤¬¶¯¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢AIÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â½ô¿Ï¤Î·õ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¡È´õË¾¤â»ý¤Æ¤ë¤¬¡¢ÀäË¾¤â»ý¤Æ¤ë¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¥Ø¥ë¥Ç¥£¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖSNS¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÌäÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¿¿¼Â¡¢»ö¼Â¤è¤ê¤â6ÇÜÁá¤¯¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·úÀßÅª¤Ë»È¤¦¤Î¤«¡¢³Ø¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤ËÀµ¤·¤¤¾ðÊó¡¢»ö¼Â¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤ò¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ä±¢ËÅÏÀ¤ÈÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤ÎÂ®¤µ¤Ç¹¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÀ®ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Î(¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î)¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢·ò¹¯¤È¤«°åÎÅ¤È¤«¿©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´Ø¤ï¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¹¤´¤¤¿Í¤¹¤®¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â±Ô¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö²Ê³Ø¤Î´íµ¡¡¢¸ÀÏÀ¤Î´íµ¡¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Î´íµ¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÇØ·Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Í×¤Ï¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¡¢¸¢ÎÏ¤ä»ñËÜ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¤ÎÁªÌ±¤¿¤Á¤¬¤¤¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¤³¤È¤Ø¤Î½îÌ±¤ÎÈ¿Íð¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢º£Æü¤Î²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁªÌ±»×ÁÛ¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤¬Éº¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ÄÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡×
¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Î¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤È¤½¤ì¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È²ø¤·¤²¤Ê¿Í¤¿¤Á¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÄó¸À¡£¡Ö¿©¤ä·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Õ¥§¥¤¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò»µ¤»¶¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤â¤É¤ó¤É¤ó´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤ï¤±¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤È¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£(ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿)ÅìÂç¤«¤é½Ð¶Ø¤ò¿©¤é¤¦¤°¤é¤¤¤¬¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¤¢¤êÊý¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾ðÊó¤ò¶¹¤¤À¤³¦¤ËÎ±¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤Î½ÅÍ×À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
