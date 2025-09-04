¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£±¡¥£±¡ó°Â¤Ç£³ÆüÂ³Íî¡¢È¾Æ³ÂÎ¥»¥¯¥¿¡¼¤ËÇä¤ê
¡¡£´Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£µÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£²£¸£´¡¥£¹£²¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£±£²¡ó¡Ë°Â¤Î£²£µ£°£µ£¸¡¥£µ£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£±£±£²¡¥£¹£³¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£²£µ¡ó¡Ë°Â¤Î£¸£¹£³£·¡¥£°£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£³ÆüÂ³Íî¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£³£°£²£²²¯£³£²£¹£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£µÃû£·£´£¸£´²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê£³Æü¤Ï£²£¶£·£¶²¯£´£·£µ£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Åê»ñ²È¤Î¿µ½Å¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬·ÑÂ³¤¹¤ëÎ®¤ì¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÍè½µ¡¢£¸Æü¤Ë£¸·î¤ÎËÇ°×Åý·×¡¢£±£°Æü¤ËÊª²ÁÅý·×¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¡ÊÁ´¿ÍÂå¡¢¹ñ²ñ¤ËÁêÅö¡Ë¾ïÌ³°Ñ°÷²ñ²ñµÄ¤¬£¸¡Á£±£²Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£ÊÆÃæ¤ÎÄÌ¾¦ÂÐÎ©¤âÉÔ°ÂºàÎÁ¡£Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Ï£³Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬ÂÐÃæÍ¢½Ð¤¹¤ë°ìÉô¤Î¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¿¥À¥ó¥Ô¥ó¥°´ØÀÇ¤ò¿·¤¿¤Ë²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬Àè¤´¤í¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎµ¬À©¤ò¶¯²½¤·¤¿¤³¤È¤ÎÊóÉü¤À¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²¼ÃÍ¤Ï¸ÂÄêÅª¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤¬º¬¶¯¤¤¤Û¤«¡¢ÊÆÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤â¹¥ºàÎÁ¤À¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Î¥¦¥©¥é¡¼Íý»ö¤Ï£³Æü¡¢¶âÍ»Åö¶É¤Ïº£·î¤«¤éÍø²¼¤²¤òºÆ³«¤·¡¢º£¸å¡¢Ê£¿ô²ó¤ÎÍø²¼¤²¤¬É¬Í×¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹á¹Á¤Î³Æ»Ø¿ô¤Ï¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥Ç¥£¡¼¥é¡¼Âç¼ê¤ÎÃæ¾£½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¸£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£¸¡ó°Â¡¢ÁÏÌô»Ù±ç¤ÎÌµ¼âÌôÌÀ¹¯ÆÁ¿·Ìô³«È¯¡Ê£²£³£µ£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£³¡ó°Â¡¢£É£Ã¥Õ¥¡¥¦¥ó¥É¥ê¡¼Ãæ¹ñºÇÂç¼ê¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡§£¹£¸£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£·¡ó°Â¤È²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤¬°Â¤¤¡££Ó£Í£É£Ã¤Î¤Û¤«¡¢¾½ÌçÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê£²£¸£·£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£³¡ó¡¢±ÑÂúìÐ²Ê¡ÊÁÉ½£¡Ë²Êµ»¡Ê£²£µ£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£°¡ó¡¢¾å³¤ÉüÃ¶ÈùÅÅ»Ò½¸ÃÄ¡Ê£±£³£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£²¡ó¡¢²ÚÆúÈ¾Æ³ÂÎ¡Ê£±£³£´£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£´¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ¤Î¤Û¤«¥¯¥é¥¦¥É¤ä¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ëµ»½Ñ¤ÎÌÃÊÁ¤Ê¤É¤ËÇä¤ê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó²Êµ»¡Ê¥Æ¥Ã¥¯¡Ë»Ø¿ô¤Ï£±¡¥£¹¡ó°Â¤ÈÂ¾¤Î¼çÍ×»Ø¿ô¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°åÌô¥»¥¯¥¿¡¼¤âµÞÍî¡£¹¯´õÂúÀ¸Êª¡Ê£¶£±£¸£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£°¡ó°Â¡¢¹¾ÁÉ¹±¿ð°åÌô¡Ê£±£²£·£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£·¡ó°Â¡¢¿®Ã£À¸ÊªÀ½Ìô¡Ê£±£¸£°£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£´¡ó°Â¡¢çèÈþ±ÖÉÄ¡Ê£¶£¶£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£·¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡ÈóÅ´¡¦»º¶â¥»¥¯¥¿¡¼¤âÇä¤é¤ì¤ë¡£Ãæ¹ñ¥¢¥ë¥ß¡Ê£²£¶£°£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£´¡ó°Â¡¢ÍìÍÛ¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó½¸ÃÄ¡Ê£³£¹£¹£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¸¡ó°Â¡¢¿·áÅ¿·¥¥ó¹Û¶È¡Ê£³£¸£³£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£³¡ó°Â¡¢Ãæ¹ñ²«¶â¹ñºÝ»ñ¸»¡Ê£²£°£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£´¡ó°Â¡¢ÎîÊõ²«¶â¡Ê£³£³£³£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£²¡ó°Â¡¢ÀÖÊöµÈÎ´²«¶â¹Û¶È¡Ê£¶£¶£¹£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¸¡ó°Â¤ÈÃÍ¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ´ØÏ¢¤ÏÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£¶¨¥¥ó¿·Ç½¸»£È£Ä¡Ê£´£µ£±¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£´¡ó¡¢Ê¡ÍéÆÃààÍþ½¸ÃÄ¡Ê£¶£¸£¶£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£·¡ó¡¢¿®µÁ¸÷Ç½£È£Ä¡Ê£¹£¶£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£±¡ó¡¢¥«Õ¨Ã°¹îÂÀÍÛÇ½·ÏÅý½¸ÃÄ¡Ê£·£±£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±¡¥£¹¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â£³ÆüÂ³Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£±¡¥£²£µ¡ó°Â¤Î£³£·£¶£µ¡¥£¸£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤¬°Â¤¤¡£°åÌô¡¢·³¼û»º¶È¡¢ÁÇºà¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¾Ú·ô¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¶ä¹Ô¤Ï¹â¤¤¡£¸ø±×¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î°ì³Ñ¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
