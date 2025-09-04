名湯百選の中で行ってみたい「栃木県・茨城県の温泉」ランキング！ 2位「塩原温泉郷」、圧倒的1位は？
春の新緑や秋の紅葉、冬の雪景色など、季節ごとに違った表情を見せてくれるのも温泉の醍醐味（だいごみ）です。湯けむりの向こうに広がる景色を眺めながら、癒しのひとときを楽しみましょう。
All About ニュース編集部は8月20〜21日の期間、全国20〜60代の男女203人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい栃木県・茨城県の温泉」ランキングを紹介します！
約150の源泉から、さまざまな泉質や成分の湯が湧き出るのは全国的にも珍しいこと。ご当地グルメも豊富で、渓谷美と温泉風情が醍醐味（だいごみ）です。
回答者からは「泉質の種類が豊富で自然のアクティビティも充実している」（40代女性／福島県）、「色々な種類の湯があるから」（30代女性／高知県）、「有名な温泉地で、設備や宿も整っていそうだからです」（30代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
乳白の肌触りが良く、美肌効果がある湯は女性にも人気。湧出量も豊富で、四季折々の自然を楽しみながら温泉を満喫できます。
回答コメントでは「日光東照宮のついでに行きました。山間の素敵なところです」（40代男性／愛知県）、「自然豊かな場所で充実した時間を過ごせそう」（50代女性／神奈川県）、「美肌によいようだから」（20代女性／北海道）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
