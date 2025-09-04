Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤¬¤·¤Ó¤ì¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼Æ±»Î¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¡Ö²¶¤Ï¥Ò¥À¥Ç¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¥³¥é¥à¡ÖÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¿ÍÀ¸ÏÀ¡×¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ
¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥£¥¬¡¼¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ¤ÉÛ¡Ê¤ê¤ç¤Õ¡Ë¥«¥ë¥Þ¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡ÖÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¿ÍÀ¸ÏÀ¡×¤Ç¤Ï±Ç²è¡Ø2À¤Âå¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡úº£½µ¤Î¤Ò¤È¸À¡Ö¥Ò¥À¥Ç¥£¡¼¡õ²Ð¼ï¿Æ»Ò¤Ç´¶¤¸¤¿2À¤Âå¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÆñ¤·¤µ¡×
Âçºå¤Î¸Ø¤ëHIP¡ÝHOP¥¯¥ë¡¼±¤Æ§¹ç¡Ê¤¤¤ó¤Õ¤ß¤¢¤¤¡ËÁÈ¹ç¡£¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëHIDADDY¡Ê¥Ò¥À¥Ç¥£¡¼¡Ë¤¬º£Ç¯1·î1Æü¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢1Æü¥ï¥ó¥Ð¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¥ï¥ó¥Ð¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë8¤«16¾®Àá¤Î¥é¥Ã¥×¤Î¤Ò¤È²ô¤ÎÃ±°Ì¤À¡£
¤½¤ì¤òËèÆü½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¡¢Ï¿²»¡¢»£±Æ¡¢ÊÔ½¸¤·¤ÆËèÆü¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¡£
¤³¤ì¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼°Ê³°¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢·è¤·¤Æ¥Ò¥Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ò¥À¥Ç¥£¡¼¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»£±Æ¤ÇÆüËÜÃæ¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ØÏ¿²»µ¡ºà¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤¤¤ì¤Ð¤½¤¤¤Ä¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡Ö½¤¶È¡×¤È¾Î¤·¤ÆËèÆü¤½¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ8·îË¿Æü¡¢¥Ò¥À¥Ç¥£¡¼ËÜ¿Í¤«¤é¤½¤Î½¤¶È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢ÊÌ»Å»ö¤ÇÂçºå¤ØÁ°Çñ¤¹¤ë¤Ä¤¤¤Ç¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬»²²Ã¤Ï¶¯À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤ÉÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤«¤éÍ¶¤ï¤ì¤ÆÃÇ¤ëÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡£
´ðËÜÅª¤Ë¼ã¼ÔÊ¸²½¤Ç¤¢¤ëHIP¡ÝHOP¤ÎÀ¤³¦¤Ç40ºÐ¤â²á¤®¤ë¤È¡¢ÀèÇÚ¤Î¿ô¤Ï¤«¤Ê¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤Î¾å¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÄ¾ÀÜÅª¤Ê¾å²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¥Ò¥À¥Ç¥£¡¼¤ÏÄê´üÅª¤Ë²¶¤Ëµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤ÀèÇÚ¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¤À¤«¤é²¶¤Ï¥Ò¥À¥Ç¥£¡¼¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅöÆü¤Î½¤¶È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@gakkuyard1238¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
²¶¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢Âçºå¤ÎÍçåé»¥¡Ê¥Ï¥À¥«¥¨¥Õ¥À¡Ë¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥Þ¥Á¥³¤È¡¢¥Ò¥À¥Ç¥£¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Ò¥À¥Ç¥£¡¼¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë²Ð¼ï¤Î4¿Í¤Ç¥é¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½¤¶È¤Î¸å¡¢¥Ò¥À¥Ç¥£¡¼¡õ²Ð¼ï¿Æ»Ò¤ÈÍçåé»¥¤Ç¡¢·Ú¤¯ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼Æ±»Î¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤Þ¤¿¤·¤Ó¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ËÁ°ÃÖ¤¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÁ°ÃÖ¤¤Ê¤·¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤Þ¤¤¡£
²Ð¼ï¤ÏºÇ¶á¹â¹»¤ò¤ä¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î17ºÐ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤«¤ï¤¤¤²¤ò»Ä¤·¤¿¼ã¤¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤À¡£¤½¤·¤ÆÉã¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ò¥À¥Ç¥£¡¼¡£
¤¢¤É¤±¤Ê¤¯¤ªÉã¤µ¤ó¼«Ëý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¤Æü¤Îµ®Çµ²Ö¤¬¡¢Æ£ÅçÉô²°¤ØÆþÌç¤·¡Öµ®²ÖÅÄ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËÉã»Ò¤«¤é»ÕÄï¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Î´¶¤¸¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤¢¤ì¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
´Å¤ä¤«¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°¦¾ð¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¤³¤È¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤¡£
Í×¤Ï¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¡¢²¶¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤éÀ¸È¾²Ä¤Á¤ã¤¦¤¾¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤À¡£
¿Æ¤Î¼·¸÷¤À¤È¤«¥³¥Í¤È¤«¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤ÈÃÑ¤ò¤«¤¯¤Î¤Ï¼«Ê¬¤è¤ê¤à¤·¤í¿ÆÉã¤Î¤Û¤¦¤À¡£
²¶¤Ë¤âÂ©»Ò¤¬¤¤¤ë¡£
¤Þ¤ÀÍÄ¤¯¤Æ¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤µ¤»¤è¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤ß¤¸¤ó¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡£
°ÊÁ°¤Ë¤â¤³¤³¤Ç½ñ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢ÄøÅÙ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ì¡¢¥é¥Ã¥×¤ÏÈó¹Ô¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¾¡¼ê¤Ë»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤òÌµÍý¤ä¤ê¤ä¤á¤µ¤»¤ë¸¢Íø¤Ï¿Æ¤È¤¤¤¨¤É¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢²¶¤Ï¥Ò¥À¥Ç¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤¿¤Ö¤ó¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥À¥Ç¥£¡¼¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
»£±Æ¡¿ÅÄÃæÃÒµ×