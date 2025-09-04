³áÍµµ®¡¢40ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤Ë²»À¼AI¡ÖÛð¤½¤è¤®¡×¤È±ï¤ÎÃÏ¤òÎ¹¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯È¯Çä
¡¡¡Ø³áÍµµ® 40th Anniversary Book¡¡¤½¤è¤®¤½¤è¤¬¤ì¤«¤¸¤µ¤ó¤Ý¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬9·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³áÍµµ®¤¬µþÅÔ¡¦ºë¶Ì¡¦Åìµþ¤òÎ¹¤¹¤ë
¡¡ËÜ½ñ¤ÏÀ¼Í¥¡¦³áÍµµ®¤È¡¢³áÍµµ®¤ÎÀ¼¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿²»À¼AI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¤½¤è¤®¥Õ¥é¥¯¥¿¥ë¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÛð¤½¤è¤®¡×¤¬¡¢³áÍµµ®40ºÐ¤ÎµÇ°¤Ë¡¢±ï¤ÎÃÏ¤ò°ì½ï¤ËÎ¹¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÎ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢³áÍµµ®¤ÎÂç¹¥¤¤Ê³¹¡¦µþÅÔ¡¢¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¤Õ¤ë¤µ¤È¡¦ºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô¡¢²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¡¢Åìµþ¡¦³ëÀ¾Î×³¤¸ø±à¡£ÍÄ¾¯¤Îº¢¤ä°õ¾Ý¿¼¤¤»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤ò¡ÖÛð¤½¤è¤®¡×¤È°ì½ï¤Ë¥ëー¥Ä¤ò½ä¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÛð¤½¤è¤®¡×¤¬½é¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡¦Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¤Ø¤âÂ¤ò±¿¤Ö¡£
¡¡º£ºî¤Ë¤Ï²»À¼AI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¤½¤è¤®¥Õ¥é¥¯¥¿¥ë¡Ù¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦ÊÆ»³Éñ¡¢ºî¶Ê²È¡¦ÎÓ¤æ¤¦¤¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ä¡¢Êì¿Æ¡¢Ëå¤È¤Î½é¤á¤Æ¤ÎÅ¤ÃÌ¤â¼ýÏ¿¡£¥«¥Ðー¤ÏËÜ½ñ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢ÊÆ»³ÉñÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¡ÖÛð¤½¤è¤®¡×¤È³áÍµµ®¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³áÍµµ®¥³¥á¥ó¥È¤Ä¤¤¤Ë¡¢ËÜÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹¡ªÂô»³¤ÎÊý¤Ë40ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊµÇ°ËÜ¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤«¤é¤ÎÆüº¢¤«¤é¤Î±þ±ç¤Ë¡¢°¦¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë»°ËÜÃì¡¢À¼Í¥¡¦²ÈÂ²¡¦¤½¤è¤®¥Õ¥é¥¯¥¿¥ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ìºý¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤´±ï¤Î¿ô¡¹¤¬·Ò¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¯¥¿¥ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»£±Æ¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¤â¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀ½ºî¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³áÍµµ®¤Î¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡×¤È¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤ò¤É¤¦¤«¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë