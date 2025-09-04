ÉñÂæ¡ØÅá·õÍðÉñ¡ÙÂçÅµÂÀ¸÷À¤Ìò¡¦°ëÌîÂç¡¢°ËÆ¦½ôÅç¤ÇÉñÂæ¾å¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤òÈäÏª¡¡1st¼Ì¿¿½¸È¯Çä
¡¡¡Ö°ëÌîÂç1st¼Ì¿¿½¸ Determination¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤¬12·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿ËÜ½ñ¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬9·î3Æü¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ëÌîÂç1st¼Ì¿¿½¸ Determination¡×Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡ÉñÂæ¡ØÅá·õÍðÉñ¡ÙÂçÅµÂÀ¸÷À¤Ìò¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡×È¾´Ö½¤ÆóÌò¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÇÐÍ¥¡¦°ëÌîÂç¤Î¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä·èÄê¡£°ËÆ¦½ôÅç¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¤¡¢À¡¤ó¤À³¤¤ä¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉñÂæ¾å¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦Ë¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÂ¤·ÁÈþ¤¬¸÷¤ë¥«¥Ã¥È¤«¤é¡¢¥Ð¥®ー¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤ê²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤à¼«Á³ÂÎ¤Î¾Ð´é¤Þ¤Ç¡¢°ëÌî¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê»Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1ºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñÈ¯ÇäÄ¾¸å¤Î12·î13Æü¡¦14Æü¤Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦Åìµþ¤ÇËÜ¿ÍÅÐÃÅ¤Ë¤è¤ëÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¡£14Æü¤Ï°ëÌî¤Î33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿KADOKAWA¸ø¼°ÄÌÈÎ¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¢¥¶ー¥«¥Ðー¡¦¥ªー¥ë¥¢¥¶ー¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ÉÕ¸ÂÄêÈÇ¤âÈÎÇä¡£¥«¥É¥¹¥È¸ÂÄêÈÇ¹ØÆþ¼Ô¤«¤éÃêÁª¤Ç3Ì¾¤Ë¡¢°ëÌî¼«¿È¤¬Áª¤ó¤À°ËÆ¦ÂçÅç¥í¥±¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤È¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥¶ー¥«¥Ðー¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£°ëÌîÂç¥³¥á¥ó¥ÈÁÇÅ¨¤Ê¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤ÎÅÙKADOKAWAÍÍ¤«¤é1st¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¤ªÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¡¢¤¢¤ì¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¤³¤ì¤â¤·¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦»ä¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Î¤Ë¡¢¸«½êËþºÜ¤Î1ºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªÀ§Èó¡¢¤ª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
