°ÂÅÄÀ®Èþ¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡ØreShine ½©¹æ¡Ù¡¡¹âÅçÎé»Ò¡¢Æî²ÌÊâ¤é¤¬¸ì¤ë¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¥ì¥¤¡×¤ÎÊýË¡¤È¤Ï¡©
¡¡°ÂÅÄÀ®Èþ¤¬É½»æ¤ò¾þ¤ë¡ØreShine ½©¹æ¡Ù¤¬2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¾®³Ø´Û¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØreShine ½©¹æ¡Ù¹âÅçÎé»Ò¡¢Æî²ÌÊâ¤é¤¬¸ì¤ë¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¥ì¥¤¡×¤ÎÊýË¡¤È¤Ï¡©
¡¡50～60Âå¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ·¿¤Î¥à¥Ã¥¯¥·¥êー¥º¡ØreShine¡Ê¥ê¥·¥ã¥¤¥ó¡Ë½©¹æ¡Ù¡£º£²ó¤Ï¡¢ÉÕÏ¿ÉÕ¤¸ÂÄêÈÇ¤ÈÄÌ¾ïÈÇ¤Î2¼ï¤¬È¯Çä¡£ÉÕÏ¿ÉÕ¤¸ÂÄêÈÇ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡£ÉÕÏ¿ÉÕ¤¸ÂÄêÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥¦¥Àー¡¢¥Áー¥¯¡¢¥Ø¥¢¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ñ¥¦¥Àー¤Î¥³¥¹¥á¡Ê¥ì¥«¥ë¥«¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¥¤¥È¥Þ¥ë¥Á¡×7,480±ß¡Ë¤Î¸½ÉÊÉÕ¤¡£99.9%Å·Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¤Ç¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¤âÉÔÍ×¡£¥Ø¥¢¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ïº¬¸µÇòÈ±¤äÇöÌÓ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò±£¤»¤ëreShineÀ¤Âå¤ËÃíÌÜ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ïÌÌ¤Ë¡È50Âå¤Çµ±¤¯½÷À¡É¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚº½±©¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¥¤¥È¥Þ¥ë¥Á¡×¤ò»È¤Ã¤¿¡È½é¥á¥¤¥¯Æ°²è¡É¤â¸ø³«¡£ÆÃ½¸µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉÊ¤è¤¯¡¢¸µµ¤¤Ë¡¢Èþ¤·¤¯¡×¤ò¹ç¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡È¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¥ì¥¤¡É¤Îºî¤êÊý¤ä¡¢¤´µ¡·ù¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤ÎÈë·í¤ò¡¢reShineÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ë¡¢¹âÅçÎé»Ò¡¢Æî²ÌÊâ¡¢¾¾ËÜ°ËÂå¡¢»ç¿á½ß¡¢ÎëÌÚº½±©¡¢ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë