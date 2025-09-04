Ãó¼ÖÃæ¤Î¼ÖÆâ¤ÇÂçËã¤ò¶¦Æ±½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç17ºÐ¤Î¾¯Ç¯4¿Í¤òÂáÊá¡¡ÉÓ¤ËÆþ¤Ã¤¿1.28¥°¥é¥à¡Ú²¬»³¡Û
º£Ç¯6·î¡¢²¬»³¸©À¥¸ÍÆâ»ÔµíÁëÄ®¤ËÃó¼ÖÃæ¤Î¼ÖÆâ¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢²¬»³»Ô¤Î¹â¹»À¸¤é17ºÐ¤Î¾¯Ç¯4¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçËã¶¦Æ±½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤Ç¤¤ç¤¦¡Ê4Æü¡ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³»Ô¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¤Î¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¡¢²¬»³»Ô¤Îºî¶È°÷¤Î¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¡¢¶ÌÌî»Ô¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¡¢¶ÌÌî»Ô¤ÎÀìÌç³Ø¹»À¸¤Î¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¤Î4¿Í¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È4¿Í¤Ï¡¢ÊÌ¤Î²¬»³»Ô¤ÎÌµ¿¦¤Î¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¤È¶¦ËÅ¤Î¾å¡¢º£Ç¯6·î23Æü¡¢À¥¸ÍÆâ»ÔµíÁëÄ®µíÁë¤ËÃó¼ÖÃæ¤Î¼ÖÆâ¤Ç¡¢ÂçËã1ÉÓ¡Ê1.28¥°¥é¥à¡Ë¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ»ÔÆâ¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¡ÖÃÎ¿Í¤Î¼Ö¤«¤é¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¬¥é¥¹ÍÆ´ïÅù¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ýー¥Á¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤ò¼õ¤±ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÌ¤ÎÀàÅð»ö·ï¤Ç8·î¤ËÂáÊá¤·¤¿²¬»³»Ô¤ÎÌµ¿¦¤Î¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ä¡¢¥Ýー¥Á¤ÎÆâÍÆÊª¤Î´ÕÄê·ë²Ì¤Ê¤É¤«¤é¡¢4¿Í¤¬ÂçËã¶¦Æ±½ê»ý¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ÍÆµ¿¤òÆÃÄê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¡Ê4Æü¡ËÂáÊá¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢ÂçËã¤ÎÆþ¼ê¥ëー¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£