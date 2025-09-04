¥×¥íÃíÌÜ¤Î»øÆâÌî¼ê¤¬¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¡¡²Ö±àÂç¤Î±¦ÏÓ¡¦Æ£¸¶¤â¡ÄÂç³Ø¤Ï4¿Í¤¬Äó½Ð
Á´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤¬°ìÍ÷¤ò¹¹¿·
¡¡Á´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï4Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¼Ô°ìÍ÷¤ò¹¹¿·¡£Åì³¤Âç¤ÎÂçÄÍÎÜÚçÆâÌî¼ê¡¢²Ö±àÂç¤ÎÆ£¸¶ÁïÂçÅê¼ê¤¬¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Åì³¤Âç¤ÎÂçÄÍ¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦Åì³¤ÂçÁêÌÏ¹âÂ´¡£ÆüÊÆÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂåÉ½¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿±¦Åêº¸ÂÇ¤ÎÆâÌî¼ê¡£8·î31Æü¤Ë²Æì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU18ÁÔ¹Ô»î¹ç¤Î¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö9ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Ö±àÂç¤ÎÆ£¸¶¤Ï¼¢²ì¡¦¿å¸ý¹â½Ð¿È¡£150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ëÂ®µå¤ò¸Ø¤ë±¦ÏÓ¡£
¡¡Âç³ØÀ¸¤Î¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤Ï¡¢2ÆüÉÕ¤ÇÃÞÇÈÂç¤ÎËÙ¹¾¹¸À¸³°Ìî¼ê¡¢ÐÇ¶µÂç¤ÎÀÖÌÚÀ²ºÈÅê¼ê¤¬´û¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë