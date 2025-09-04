º£½ÕÁ´¾¡V¤Î¶å»ºÂç¡¢¥×¥í»ÖË¾¤Î°¤Éô¸¬¿´¤¬Éüµ¢¡¡Âç³Ø¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÁ´¹ñÁÀ¤¦¡ÚÊ¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå¡¦6Æü³«Ëë¡Û
¡¡Ê¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç¡Ë¤¬6Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¡¹©ÂçÌîµå¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£º£½ÕÁ´¾¡¤Ç5µ¨Ï¢Â³Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¶å»ºÂç¤Ç¤ÏÁö¹¶¼é¤½¤í¤Ã¤¿°¤Éô¸¬¿´¡Ê4Ç¯¡¦¶å»ºÂç¶å½£¡Ë¤¬Éüµ¢¡£¥×¥íÆþ¤ê¤ØÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£½Õ¤Ï±¦ÂÀ¤â¤â¤òÄË¤á¤Æ¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ÇÎ¥Ã¦¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤òÂç³Ø¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£½©¤Ï¾¡Î¨¤Ç½ç°Ì¤ò·èÄê¤·¡¢¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤¬11·î¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤¿Á´¶å½£Âç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡Âç³ØºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë²¿¤È¤«´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£6Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëº£µ¨¡¢¶å»ºÂç¤Î°¤Éô¤ÏÃæ¼´ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡50¥á¡¼¥È¥ë5ÉÃ8¤Î½ÓÂ¤Ë2Ç¯½©¤Ë¤ÏËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¶¯ÂÇ¤Î»ý¤Á¼ç¡£½Õ¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ËÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè2½µ¤Ç»î¹çÃæ¤Ë±¦ÂÀ¤â¤â¤ÎÆùÎ¥¤ì¤òµ¯¤³¤·¡¢ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤±¤¬¤ò¼£¤·¤ÆÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¤Ï½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤à¤Ê¤·¤¯¡¢ºÆ¤ÓÆ±¤¸²Õ½ê¤òÄË¤á¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤ÏÂåÂÇ½Ð¾ì¤Î¤ß¡£¤À¤«¤é¤³¤½½©¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£
¡¡¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆþ³Ø»þ¤Î½Ð²ñ¤¤¡£Æ±¤¸³°Ìî¼ê¤Î4Ç¯À¸¤ËÌî¸ý¶³Í¤¡Êºå¿À¡Ë¡¢ÃæÂ¼µ®¹À¡Ê¹Åç¡Ë¤¬¤¤¤¿¡£2¿Í¤ÎÂÇ·â¤Ï¡Ö²½¤±Êª¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê°¤Éô¡Ë¤¬¡¢¿·ÆþÀ¸¤Ë¤âÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö2¿Í¤È°ì½ï¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È1Ç¯½©¤Ë¤Ï±¦Íã¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿¡£º£¤Ï¡Ö¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ÇÀèÇÚ¤¿¤Á¤È»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È¤è¤ê¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÂÇÎ¨4³äÄ¶¤¨¡£¡ÖµÓ¤Ï¤Þ¤À´°Á´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÇ·â¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤È10»î¹ç¡¢¤±¤¬¤Ê¤¯½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡×¡£Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½Õ¤ÎÊ¬¤âÌöÆ°¤·¡¢¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò²ù¤¤¤Ê¤¯¶î¤±È´¤±¤ë¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë
¡¡¢¡°¤Éô¸¬¿´¡Ê¤¢¤Ù¡¦¤±¤ó¤·¤ó¡Ë2003Ç¯7·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¡£¹áÄÇ²¼¸¶¾®3Ç¯¤Î»þ¡Ö¹áÄÇ²¼¸¶¥½¥Õ¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢¹áÄÇÂè»°Ãæ¤Ç¤Ï¹Å¼°¡ÖÊ¡²¬Åì¥³¥ó¥É¥ë¡×¤Ë½êÂ°¡£¶å»ºÂç¶å½£¹â¤Ç¤ÏÃæ·ø¤Ç¡¢3Ç¯²Æ¤ÏÊ¡²¬Âç²ñ4²óÀï¤ÇÇÔÂà¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·2Ç¯½©¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¡£ºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢8¶¯¡£177¥»¥ó¥Á¡¢77¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¢£½©µ¨¥ê¡¼¥°Å¸Ë¾¢£¡¡¶å»ºÂç¤ÏÅêÂÇ¤Ë¸ü¤ßÁý¤¹
¡¡6Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¶å»ºÂç¤Ï½Õ¤Ë¸Î¾ã¤·¤¿°¤Éô¡¢³ÑÅÄµ®¹°¡Ê2Ç¯¡¦ÍÅÄ¹©¡Ë¤ÎÉüµ¢¤ÇÂÇÀþ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬Áý¤·¤¿¡£½Õ¤Î¥ê¡¼¥°ÀïMVP¤ÎËÌÂ¼ËÌÂ¼·ò°ìÏº¡Ê4Ç¯¡¦ÍÅÄ¹©¡Ë¤Î±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬ÊÂ¤Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¶¯ÎÏ¡£Åê¼ê¤â¿åºê¹¯Ê¿¡Ê4Ç¯¡¦²³Ø±à¡Ë¡¢ÂçÅèÉ¢¡Ê4Ç¯¡¦À¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡Ë¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤Ë²£»³ÐÒÂÁ¡Ê1Ç¯¡¦»åÅç¡Ë¤é²¼µéÀ¸¤Î²ÃÆþ¤ÇÁØ¤Ï¸ü¤¤¡£
¡¡½Õ3°Ì¤Î¶å¶¦Âç¤Ï6µ¨¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥×¥íÃíÌÜ¤Î¾®ÃæÎÇÂÀ¡Ê4Ç¯¡¦¹áÄÇ¡Ë¤È°ðÀîÎµÂÁ¡Ê4Ç¯¡¦ÀÞÈø°¦¿¿¡Ë¤Î150¥¥íÄ¶¥³¥ó¥Ó¤ò¼´¤ËÅê¼êÎÏ¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Õ¤Ï2°Ì¤ÎÊ¡¹©Âç¤Ï4Ç¯À¸¤¬È´¤±¤ÆÁª¼ê¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ñ¥ï¡¼¤Ç½©¤ËÎ×¤à¡£½Õ¤Ï4°Ì¤ÎÆü·ÐÂç¤âÍí¤ß¡¢Á´¶å½£Âç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ëA¥¯¥é¥¹Áè¤¤¤Ï·ã¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
Ê¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°ÆüÄø¤Ï¼¡¥Ú¡¼¥¸
¡ÒÂè1½µ¡Ó
9¡¦6¡ÊÅÚ¡Ë
¡¶å»ºÂç¡½¶å¹©Âç¢Ê¡¹©Âç¡½Ê¡¶µÂç£¶å¶¦Âç¡½Æü·ÐÂç
9¡¦7¡ÊÆü¡Ë
¡¶å¹©Âç¡½¶å»ºÂç¢Ê¡¶µÂç¡½Ê¡¹©Âç£Æü·ÐÂç¡½¶å¶¦Âç
¡ÒÂè2½µ¡Ó
9¡¦13¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ê¡¹©Âç¡½Æü·ÐÂç¢¶å¶¦Âç¡½¶å¹©Âç£¶å»ºÂç¡½Ê¡¶µÂç
9¡¦14¡ÊÆü¡Ë
¡Æü·ÐÂç¡½Ê¡¹©Âç¢¶å¹©Âç¡½¶å¶¦Âç£Ê¡¶µÂç¡½¶å»ºÂç
¡ÒÂè3½µ¡Ó
9¡¦20¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ê¡¶µÂç¡½¶å¹©Âç¢¶å»ºÂç¡½Æü·ÐÂç£Ê¡¹©Âç¡½¶å¶¦Âç
9¡¦21¡ÊÆü¡Ë
¡¶å¹©Âç¡½Ê¡¶µÂç¢Æü·ÐÂç¡½¶å»ºÂç£¶å¶¦Âç¡½Ê¡¹©Âç
¡ÒÂè4½µ¡Ó
9¡¦27¡ÊÅÚ¡Ë
¡¶å»ºÂç¡½¶å¶¦Âç¢Æü·ÐÂç¡½Ê¡¶µÂç£Ê¡¹©Âç¡½¶å¹©Âç
9¡¦28¡ÊÆü¡Ë
¡¶å¶¦Âç¡½¶å»ºÂç¢Ê¡¶µÂç¡½Æü·ÐÂç£¶å¹©Âç¡½Ê¡¹©Âç
¡ÒÂè5½µ¡Ó
10¡¦4¡ÊÅÚ¡Ë
¡Æü·ÐÂç¡½¶å¹©Âç¢¶å¶¦Âç¡½Ê¡¶µÂç£¶å»ºÂç¡½Ê¡¹©Âç
10¡¦5¡ÊÆü¡Ë
¡¶å¹©Âç¡½Æü·ÐÂç¢Ê¡¶µÂç¡½¶å¶¦Âç£Ê¡¹©Âç¡½¶å»ºÂç
²ñ¾ì¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊ¡¹©ÂçÌîµå¾ì
¢¨³«»ÏÍ½Äê»þ¹ï
¡9»þ¡Á¢11»þÈ¾¡Á£14»þ¡Á