¡¡½÷Í¥¤Î¾¾²¬çýÍ¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ê·°Ïµ¤¤ò°ì¿·¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤À¥¢¥ê¥¹¤ÎÊª¸ì¤òÁ´¤¯ÊÌ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤àº£ºî¡¡¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢30Æü¤ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È -Dive in Wonderland-¡×¤Î¸ø³«µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉñÂæ°§»¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£È±¤ò¸å¤í¤ÇÈ±¤ò·ë¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥ÈÉ÷¤Î»Ñ¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾²¬¤ÏºòÇ¯6·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHey! Say! JUMP¡×¤ÎÍ²¬Âçµ®¤È¤ÎÅÅ·âº§¤òÈ¯É½¡£º£²ó¤Îà¥Ï¡¼¥Èº×¤ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö°áÁõ¤Ë¤â¥Ï¡¼¥È¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Î½÷²¦¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö¤Þ¤æ¤Á¤ã¤óÈ±ÀÚ¤Ã¤¿!?»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¸ø³«³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ç®¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£