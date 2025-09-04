Æ±¤¸Å²¤òÆ§¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡£µá¤á¤é¤ì¤ë¥Ñ¥êÀ¤Âå¤ÎÄì¾å¤²¡£¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¤Î21ºÐ¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡ÖÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¡×¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡£²»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¡£¤½¤Î½éÀï¤È¤Ê¤ë£¹·î£¶Æü¤Î¥á¥¥·¥³Àï¤¬½ù¡¹¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Î³èÆ°¤¬£³ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë£³Æü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬15Ê¬°Ê³°¡¢Èó¸ø³«¡£ÊóÆ»¿Ø¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡¢27¿ÍÁ´°÷¤ÇÀï½Ñ³ÎÇ§¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£··î¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥á¥¥·¥³¤ÎÊý¤¬¡¢£²ÀïÌÜ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤è¤ê³Ê¾å¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¸ø»»¤¬Âç¡£GK¤ÏÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÏÈÄÁÒÞæ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡Ê¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ö¥ë¡Ë¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¡¢º¸¤Ë¤Ï»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤«Á°ÅÄÂçÁ³¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¡¢º´Ìî³¤½®¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥Ä¡Ë¡¢£²¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤È³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢£±¥È¥Ã¥×¤Ë¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤È¤¤¤¦·Á¤¬ÍÎÏ¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÎëÌÚºÌ°Ê³°¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¡Ë¤äºÙÃ«¿¿Âç¡ÊÇð¡Ë¤Ï¥á¥¥·¥³Àï¤ÎÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¡£Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¡¢º´Ìî¹ÒÂç¡ÊNEC¡Ë¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¸òÂåÍ×°÷¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ÜÆ°¤È»þº¹¤òÈ¼¤¦Ãæ£²Æü¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç¤Ï¡¢Æ£ÅÄ¤È´Øº¬Âçµ±¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¡Ë¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ´Å§¤¬Ç»¸ü¤À¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹£²Éô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ïº£¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤³¤Î±óÀ¬¤¬¾¡Éé¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´Øº¬¤¬ÈáÁÔ¤Ê³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢Èà¤é¼ã¼ê¤¬»Ä¤ê£¹¤«·î¤Ç´ûÂ¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÄÉ¤¤±Û¤·¡¢WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¼Í»ß¤á¤è¤¦¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÂÀ×¤ò»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¾ïÏ¢ÁÈ¤ÎÎëÌÚºÌ¤Èµ×ÊÝ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢£¸¿Í¤Î¥Ñ¥êÀ¤Âå¤òÁª½Ð¤·¤¿¤Î¤â¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÄì¾å¤²¡×¤ò¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£WÇÕ¤Ç¼çÍ×¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£²Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÉÔÆ°¤À¤È¡¢¸å¼Ô¤ÎÂç²ñ¤ÇÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢²áµî¤ÎÎò»Ë¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¼ºÇÔÎã¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢2006Ç¯¤Î¥É¥¤¥ÄÂç²ñ¡¢2014Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ¤À¤í¤¦¡£Á°¼Ô¤Î»þ¤ÏÃæÅÄ±Ñ¼÷¤äµÜËÜ¹±Ì÷¤é¤¬±ß½Ï´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸å¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢2010Ç¯¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ËÜÅÄ·½Í¤¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡¢ÀîÅç±Ê»Ì¤é¤¬²¤½£¤Ç¿ô¡¹¤Î½¤Íå¾ì¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¸Ä¤ÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È»Ë¾åºÇ¶¯¡É¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç£±Ê¬¤±£²ÇÔ¡££±¾¡¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëÄ¹Í§¡¢Ä¹Ã«ÉôÀ¿¥³¡¼¥Á¤¬¤¤¤ë¸½ºß¤Î¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶ì¤¤²áµî¤¬³Î¼Â¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼éÈ÷¿Ø¤ËÉé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤â¡¢»Ø´ø´±¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµÈÅÄËãÌé¤ä»³º¬»ëÍè¡Ê¤È¤â¤ËLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¤é¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤ò¸Æ¤Ð¤º¤Ë¡¢´Øº¬¤äË¾·î¤ò¾·½¸¡£Èà¤é¤òÀÑ¶Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÉñÂæ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤æ¤¨¤Ë¡¢º£²ó¤Î£²Ï¢Àï¤Ç¤Ï¥Ñ¥êÀ¤Âå¤ÎÂçÈ¾¤Ë½ÐÈÖ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤ÎÄ¹Ã»¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³Î¼Â¤Ë¥â¥Î¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯WÇÕ¤Ø¤ÎÆ»¤¬³«¤±¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ë°ìÈÖ¼ã¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬Äì¾å¤²¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°ìÈÖÎÉ¤¤¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¤Î21ºÐ¡¦º´Ìî¹Ò¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬ËÜ¿¦¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¥×¥ì¡¼¶¯ÅÙ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÉôÊ¬¤Ç½Ö»þ¤ËÅ¬±þ¤·¡¢Ç÷ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Àè·è¤À¡£
¡Öº£¤Ï¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤äµ»½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò°ú¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°Íý¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£º£µ¨¤Ï²¼È¾¿È¤Î¶Ú¥È¥ì¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤ÏºòÇ¯¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤âº´Ìî¹Ò¤ÏÈ¯¸À¡£À®Ä¹¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¿Ê²½¤òºÇÇ¯¾¯¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ã¼ê¤¿¤Á¤¬¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¥Áè¤Ï°ìÃÊ¤È·ã²½¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÃ¯¤¬ËÜÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢£¸¶¯¤Ø¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¡£¤Þ¤º¤Ï¥á¥¥·¥³Àï¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¸µÀî±Ù»Ò¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
