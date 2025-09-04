¶õ¼«¡¢ÄÆÍîF2¤ÎµÏ¿ÁõÃÖ¤ò²ó¼ý¡¡¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤·»ö¸Î¸¶°øµæÌÀ¤Ø
¡¡¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¥È¥Ã¥×¤Î¿¹ÅÄÍºÇî¹Ò¶õËëÎ½Ä¹¤Ï4Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢8·î¤Ë°ñ¾ë¸©²¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¤ËÄÆÍî¤·¤¿F2ÀïÆ®µ¡¤Î°ú¤ÍÈ¤²ºî¶È¤Ç¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡ÊÈô¹ÔµÏ¿ÁõÃÖ¡Ë¤òÈ¯¸«¡¢²ó¼ý¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀÏ¤·¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡¶õ¼«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¡ÂÎ¤Ï¿å¿¼200¡Á300¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤Äì¤Ë»¶¤é¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1Æü¤«¤é³¤Ãæ¤ËÌµ¿ÍÀø¿åµ¡¤òÅêÆþ¤·¤ÆÁÜº÷¤ò»Ï¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆ¹ÂÎ¤Î°ìÉô¤Ê¤É¤ò²ó¼ý¡£4Æü¸áÁ°¤ËÈô¹ÔµÏ¿ÁõÃÖ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¶õ¼«¤Ï»ö¸Î¸å¡¢F2¤ÎÈô¹Ô·±Îý¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿¹ÅÄ»á¤Ï¡¢Èô¹ÔµÏ¿ÁõÃÖ¤Î¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö·ë²Ì¤òÂÔ¤¿¤ººÆ³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£