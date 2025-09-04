¡ÚÅìÅÔÂç³Ø½à¹Å¼°Ìîµå¡Û½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤¬³«Ëë¡¡
¡¡ÃæÂç¤¬Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«£¹Æü¸å¤Î£¹·î£²Æü¡¢½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£³«Ëë¤ÏÃæÂç¤ÈÄëµþÂç¤Î£±Àï¡£º£½©¤è¤ê£±£¸ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÃæÂç¤Î¥¨¡¼¥¹»°±ºÎ¿Êå¡Ê£³Ç¯¡áÇ½Âå¾¾ÍÛ¡Ë¤Ï¡¢°ì»þµÕÅ¾¤òµö¤¹¤â£¹²ó£µ°ÂÂÇ£±£´£¸µå¤ÎÎÏÅê¤ò¤ß¤»¡¢£´¡½£²¤Ç´°Åê¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÏµÈ°æ°¦ÅÍ¡Ê£³Ç¯¡áÃæ±Û¡Ë¤¬¡¢Æ±ÅÀÂÇ¤ò´Þ¤à£²ËÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡Âè£²»î¹ç¤Ï¡¢¹ñ»Î´ÜÂç¤ÈÅìÍÎÂç¤¬·ãÆÍ¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£¹²óÉ½¡¢¹ñ»Î´ÜÂç¤Î£´ÈÖ¡¦°æ¾åÎ´À¿¡Ê£²Ç¯¡áÀ¾ÆüËÜÃ»ÂçÉÕ¡Ë¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£µ¡½£³¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿ÅìÍÎÂç³Ø¤Ï£±£²°ÂÂÇ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¸«¤»¤¿¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£³»î¹ç¤Ç¤ÏÆüÂç¤ÈÀìÂç¤¬ÂÐÀï¡£ÆüÂç¤Ï£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£³²ó¡¢£²»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¿ù±ºô¥¡Ê£±Ç¯¡áÆüÂçÄá¥öµÖ¡Ë¤¬¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤ÁµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡££¸²ó¤Ë£±ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤é¤ì¤ë¤â¡¢£µ¡½£´¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡Íø¤·¤¿¡£