欧州株 総じて堅調、仏ＣＡＣは製薬株サノフィーの大幅安が重石
東京時間17:05現在
英ＦＴＳＥ100 9195.86（+17.87 +0.20%）
独ＤＡＸ 23694.57（+99.77 +0.42%）
仏ＣＡＣ40 7713.90（-5.81 -0.08%）
スイスＳＭＩ 12323.21（+123.21 +1.02%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:05現在
ダウ平均先物SEP 25月限 45304.00（-4.00 -0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限 6466.00（+8.75 +0.14%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限 23486.50（+37.75 +0.16%）
※仏製薬会社サノフィの株価は、実験段階の炎症性疾患治療薬アムリテリマブの後期臨床試験データがウォール街の予想を下回ったことを受け、9％超下落
