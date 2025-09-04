欧州株　総じて堅調、仏ＣＡＣは製薬株サノフィーの大幅安が重石
東京時間17:05現在
英ＦＴＳＥ100　 9195.86（+17.87　+0.20%）
独ＤＡＸ　　23694.57（+99.77　+0.42%）
仏ＣＡＣ40　 7713.90（-5.81　-0.08%）
スイスＳＭＩ　 12323.21（+123.21　+1.02%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:05現在
ダウ平均先物SEP 25月限　45304.00（-4.00　-0.01%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限　6466.00（+8.75　+0.14%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限　23486.50（+37.75　+0.16%）

※仏製薬会社サノフィの株価は、実験段階の炎症性疾患治療薬アムリテリマブの後期臨床試験データがウォール街の予想を下回ったことを受け、9％超下落