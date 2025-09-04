¸µDeNAº¸ÏÓ¡¦ÅÄÃæ·òÆóÏ¯¤¬°úÂà¡¡¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤«¤éºÆµ¯´ü¤¹¤âÆþÃÄ2Ç¯ÌÜ¤Ç¡¡NPBÄÌ»»14¾¡¡¡5Æü²ñ¸«
¡¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤¬4Æü¡¢¸µDeNA¤Ç¾ïÍÕµÆÀî¹â¡Ê¸½¾ïÍÕÂçµÆÀî¡Ë½Ð¿È¤Îº¸ÏÓ¡¦ÅÄÃæ·òÆóÏ¯Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£5Æü¤Ë²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¾ïÍÕµÆÀî¹â3Ç¯½Õ¤Ë¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò2007Ç¯¤ÎÁªÈ´Í¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢Æ±Ç¯²Æ¤Ï4¶¯¤Ë¹×¸¥¡£Æ±Ç¯½©¤ÎNPB¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È¤Ç²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤«¤é1½äÌÜ»ØÌ¾¤µ¤ì¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®147¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¶Ê¤¬¤ê¤ÎÂç¤¤¤¥«¡¼¥Ö¤òÉð´ï¤Ë¡¢10Ç¯9·îÃæÆüÀï¤Ç1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢15Ç¯¤«¤é¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³èÌö¡£16Ç¯¤Ë¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢19Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£21Ç¯¤ËÉüµ¢¤·¡¢22Ç¯¤Ë¤Ï1·³¤ÇÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢ÀßÎ©¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ËÆþÃÄ¤·¡¢ºÆµ¯¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¡£¡Ö´Å¤¨¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Àº£Ç¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç31»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢3¾¡3¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢NPB12µåÃÄ¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥íÀ¸³è¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿»×¤¤¤Ê¤É¤ò¸ì¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡¡þÅÄÃæ¡¡·òÆóÏ¯¡Ê¤¿¤Ê¤«¡¦¤±¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë1989Ç¯¡ÊÊ¿¸µ¡Ë9·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©¿·¾ë»Ô½Ð¿È¤Î35ºÐ¡£¾ïÍÕµÆÀî¹â3Ç¯»þ¤Î½Õ¤ËÁªÈ´Í¥¾¡¡¢²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à4¶¯¡£2008Ç¯¤ËDeNA¤ËÆþÃÄ¡£23Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë·×274»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·14¾¡13ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡£ËÉ¸æÎ¨3¡¦64¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£1¥á¡¼¥È¥ë79¡¢80¥¥í¡£·ì±Õ·¿B¡£