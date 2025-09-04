¡Úµð¿Í¡Û1ÈÖ´Ý¤Ï´ôÉì¤ÇÂÇÎ¨4³äÄ¶¤¨¡¡8ÈÖ¡¦µÈÀî¤âÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÄÌ»»ÂÇÎ¨6³äÄ¶¤¨¤Î¹¥À®ÀÓ¡¡¥ê¡¼¥°Í£°ì¤Î3³äÂÇ¼Ô¡¦Àô¸ý¤¬3ÈÖ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° µð¿Í - ¥ä¥¯¥ë¥È(4Æü¡¢´ôÉì¡¦¤®¤Õ¤·¤óÄ¹ÎÉÀîµå¾ì¡Ë
µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1ÈÖ¤Ï´ôÉì³«ºÅ¤Î»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.471¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¡¢2ÈÖ¤Ï3»î¹çÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¡¢3ÈÖ¤Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÍ£°ì¤Î3³äÂÇ¼Ô¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤¬Æþ¤ê¡¢4ÈÖ¤Ï5»î¹çÏ¢Â³¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤È¹¥Ä´¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿8ÈÖ¤Ë¤Ï´ôÉì½Ð¿È¤ÎµÈÀî¾°µ±Áª¼ê¡£Æ±µå¾ì¤Ç¤Ï2021Ç¯¤Ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¡¢µîÇ¯¤â2°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÂÇÎ¨.625¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥ó
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û
1(±¦)ßÀÅÄÂÀµ®
2(Í·)Ä¹²¬½¨¼ù
3(º¸)Æâ»³ÁÔ¿¿
4(»°)Â¼¾å½¡Î´
5(°ì)¥ª¥¹¥Ê
6(Æó)ËÌÂ¼·Ã¸ã
7(Êá)ÃæÂ¼ÍªÊ¿
8(Ãæ)´äÅÄ¹¬¹¨
9(Åê)µÈÂ¼¹×»ÊÏº
1(º¸)´Ý²Â¹À
2(Ãæ)¼ãÎÓ³Ú¿Í
3(Í·)Àô¸ýÍ§ÂÁ
4(»°)²¬ËÜÏÂ¿¿
5(Êá)´ßÅÄ¹ÔÎÑ
6(±¦)Ãæ»³ÎéÅÔ
7(°ì)¥ê¥Á¥ã¡¼¥É
8(Æó)µÈÀî¾°µ±
9(Åê)ËôÌÚÅ´Ê¿