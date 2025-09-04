CÂçºå¡¦¹áÀî¿¿»Ê¤¬¾®³Ø¹»¤òË¬Ìä¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò´óÂ£¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î½ã¿è¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×
¡¡CÂçºå¤ÎMF¹áÀî¿¿»Ê¡Ê36¡Ë¤¬4Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÂçÍä¾®³Ø¹»¤òË¬¤ì¤ÆCÂçºå¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¥Ü¡¼¥ë28µå¤ò´óÂ£¤·¤¿¡£
¡¡¹áÀî¤Ï²èÍÑ»æ¤Ë¼ê½ñ¤¤Î¡Ö¹áÀî¡×¡Ö¿¿»Ê¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤Î±þ±çËë¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¡Ö¥è¥É¥³¥¦¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È¤´µ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë´óÂ£¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î±¿Æ°»þ´ÖÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤¬ÁÀ¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡ÖËÍ¤¬¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ï³Ø¹»¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È6Ç¯À¸110¿Í¤ËÇ®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿»þ¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¹áÀî¤ÏWÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¾ìÌÌ¤òÎã¤Ë¡ÖÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤¦¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤ÊÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¶ÛÄ¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤ë¤·¡¢ÂÎ¤â¿Ì¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤ËÂç¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¤éµÕ¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£Ìîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼ê¤ÏËèÄ«¥«¥ì¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹áÀîÁª¼ê¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤¦¤É¤ó¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡£·¯¤Ï¡©¡×¡Ö¡Ä¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ÆÀä¶ç¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë°ìÈÖ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¡©¡×¤Ë¹áÀî¤Ï¡Ö2018Ç¯¥í¥·¥¢WÇÕ¤Î¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Àï¤Ç·è¤á¤¿PK¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤Êµ¢¤Ã¤¿¤éYouTube¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£¼ÁÌä¼Ô¤¬º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤ÏCÂçºå¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö12ºÐ¡©ºÇÃ»¤Ç6Ç¯¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â42ºÐ¤Þ¤Ç¸½ÌòÀë¸À¡©¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¹áÀî¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¥«¥º¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È4ºÐ¤Î»þ¡¢»°±ºÃÎÎÉ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¡Ö¤¼¤Ò¤ß¤ó¤Ê¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¶½Ì£¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¹áÀî¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î½ã¿è¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÍ¤â¥«¥º¤µ¤ó¤¬¿À¸Í¤Î¼«Ê¬¤Î¾®³Ø¹»¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ·ÊÉÊ¤Ç¥«¥Ð¥ó¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤Ï°ìÀ¸»Ä¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¼Ò²ñ³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¤¤»×¤¤¤òÏÃ¤¹¡£
¡¡¹áÀî¼«¿È¤³¤Î6Ç¯À¸¤é¤ÈÆ±¤¸»þ´ü¤ËÀçÂæ¤Ø¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Î±³Ø¤ò·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¸åÀè¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤¬¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤ò¿Æ¤¬¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæ³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÁÛÁü¤·¤¿³Ú¤·¤µ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Êµ²±¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤½¤³¤«¤é¸·¤·¤¤¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿Ã£À®´¶¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÍ¤ÎÃæ¹â¤Ïº£¤âÅÚÂæ¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¼«¿È¤Î¾®6¤Î»þ¤ÈÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë»þ´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Èà¤é¤â¤³¤ì¤«¤é·Ð¸³¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿110¿Í¤Î¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤Ø¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ëÂ£Äè¤ÏCÂçºå¤ÈÂçºå»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÈ¯Â¤·¤¿¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌ´ºé¤¯¡½¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë´óÂ£¡½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬¼ÂºÝ¤Ë·Á¤Ç¼¨¤·¤¿¤â¤Î¡£CÂçºå¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼4683¿Í¤¬8·î31Æü¤Î¹ÅçÀï¤Þ¤Ç¤Ë¥Û¡¼¥à¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î²ó¼ý¤Ê¤É¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë³èÆ°¤ò¤·¤¿¡£¤³¤Î¿Í¿ôÊ¬¤ÈÆ±¤¸¿ô¤ÎCÂçºå¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼4¹æµå¤òÂçºå»ÔÆâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ë´óÂ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢4683µå¤Î¤¦¤Á28µå¤¬ÂçÍä¾®¤Ë´óÂ£¤µ¤ì¤¿¡£