¸ª½ñ¤Ï¡ÖÌ¾ÍÀ¾è¼Ö°÷¡×¡ÄÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¥¹¥È¡¼¥ÖÎó¼Ö¡×ÍøÍÑ·ô¡¢¾è¼Ö¸å¤ÏÎ¢ÌÌ¤¬Ì¾»É¤Ë¡Ö¤³¤³°ìÈÖ¤ÇÇÛ¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÀÄ¿¹¸©¤ÈÄÅ·ÚÅ´Æ»¡ÊÀÄ¿¹¸©¸Þ½êÀî¸¶»Ô¡Ë¤Ê¤É¤Ï¡¢Åß¤ÎÉ÷Êª»í¡Ö¥¹¥È¡¼¥ÖÎó¼Ö¡×¤ÎÍøÍÑ·ôÎ¢ÌÌ¤Ë¹ØÆþ¼Ô¤Î»áÌ¾¤äÏ¢ÍíÀè¤ò°õ»ú¤·¡¢¾è¼Ö¸å¤ËÌ¾»É¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëÆÃÀ½¤Î¡ÖÎó¼ÖÍøÍÑ·ô¡×¤Î¹ØÆþ¿½¤·¹þ¤ß¤ò¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö£Í£á£ë£õ£á£ë£å¡Ê¥Þ¥¯¥¢¥±¡Ë¡×¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£°ËçÁÈ¤Ç£²Ëü£¸£¹£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡££±£°·î£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿½¤·¹þ¤ß³Û¤¬£²£°Ëü±ß¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤Ê¤êÁ´³ÛÊÖ¶â¤¹¤ë¡£
¡¡ÍøÍÑ·ô¤Ï½Ä£³£°¥ß¥ê¡¢²££¸£¸¥ß¥ê¤Î¹Å·ô¤Ç¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡ÖÌ¾ÍÀ¾è¼Ö°÷¡×¤ÎÊ¸»ú¤âÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢Å´Æ»¹¥¤¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´Ñ¸÷¾ÃÈñ³Û¤ò¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¡£¸©´Ñ¸÷À¯ºö²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤³°ìÈÖ¤ÇÇÛ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÌ¾»É¸ò´¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍøÍÑ·ô¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢£±£²·î£±Æü¤«¤éÍèÇ¯£³·îËö¤Þ¤Ç¡£Îó¼Ö¤Ë¾è¤ëºÝ¤Ï¡¢¾è¼Ö·ô¤Î¹ØÆþ¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£