ÅìµÞÅÅÅ´¤Ï¡¢Å´Æ»¼ÖÎ¾¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦Ä¹ÄÅÅÄ¼ÖÎ¾¹©¾ì¤ò¡ÖÅìµÞÅÅ¼Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤È¤·¤Æ2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÖÎ¾¹©¾ì¤Ç¡¢¼ÖÎ¾¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼Â±é¤ä³Æ¼ïÀßÈ÷¤ÎÁàºîÂÎ¸³¡¢Å¸¼¨¼ÖÎ¾¤Î¸«³Ø¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÅìµÞÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤Î¼ÖÂÎÄß¤ê¾å¤²¼Â±é¤ä¡¢Áí¹ç¸¡Â¬¼Ö¡ÖTOQ-i¡×¤Î¼ÖÆâ¸«³Ø¤Ê¤É¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤Ë¤Ï»öÁ°¿½¹þ¡Ê±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡Ë¤È»²²ÃÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¼ÖÎ¾¹©¾ì¤ò¸ø³«
¡ÖÅìµÞÅÅ¼Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤Î¼ÖÂÎÄß¤ê¾å¤²¼Â±é¤ä¡¢Èó¾ïÄä»ß¥Ü¥¿¥ó¡¢Æ§ÀÚÈó¾ï¥Ü¥¿¥ó¤ÎÁàºîÂÎ¸³¡¢Âæ¼Ö¼ê²¡¤·ÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢Å´Æ»¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¼Â±é¤äÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Áí¹ç¸¡Â¬¼Ö¤Ç¤¢¤ë¡ÖTOQ-i¡×¤Î¼ÖÆâ¸«³Ø¤ä¡¢¥ì¡¼¥ëºïÀµ¼Ö¡¢8500·ÏÀèÆ¬¼Ö¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅìµÞÅÅ¼Ö¤Þ¤Ä¤ê¤ÎÃíÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¦¼Â±é¡¦ÂÎ¸³: ¼ÖÂÎÄß¤ê¾å¤²¤Î¼Â±é¡¢Èó¾ïÄä»ß¥Ü¥¿¥ó¤ÎÁàºîÂÎ¸³¡¢Âæ¼Ö¼ê²¡¤·ÂÎ¸³¤Ê¤É¡£
¡¦Å¸¼¨¡¦¸«³Ø: Áí¹ç¸¡Â¬¼Ö¡ÖTOQ-i¡×¤Î¼ÖÆâ¸«³Ø¡¢¥ì¡¼¥ëºïÀµ¼Ö¤ä8500·ÏÀèÆ¬¼Ö¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾: ¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ä¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÀßÃÖ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÅìµÞÅÅ¼Ö¤Þ¤Ä¤ê¡Ù2025Ç¯¤Î³«ºÅ³µÍ×
2025Ç¯10·î19Æü(Æü)¤Î10»þ¡Á15»þ¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï13»þ00Ê¬¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¤³¤É¤â¤Î¹ñÀþÍøÍÑ¼Ô¤Î½¸Ãæ¤Ë¤è¤ëº®»¨¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Æþ¾ì»þ´Ö¤Ï10»þ00Ê¬°Ê¹ß¡¢10»þ30Ê¬°Ê¹ß¡¢11»þ00Ê¬°Ê¹ß¤Î3²ó¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ¾ì½ê¤ÏÅìµÞÅÅÅ´Ä¹ÄÅÅÄ¼ÖÎ¾¹©¾ì¤ÈÅìµÞ¥Æ¥¯¥Î¥·¥¹¥Æ¥àÄ¹ÄÅÅÄ¹©¾ì¤Ç¡¢ºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï¤³¤É¤â¤Î¹ñÀþ²¸ÅÄ±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡¦»²²ÃÊç½¸¿Í¿ô¤Ï800Ì¾¤Ç¡¢±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»²²ÃÎÁ¶â¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¤¬1Ì¾¤Ë¤Ä¤1,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢Âç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤Ì¤½¢³Ø»ù1Ì¾¤Þ¤Ç¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¡¦ÀìÍÑ¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¿½¤·¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í1²ó¡Ê1ÁÈ4Ì¾¡Ë¤Þ¤Ç±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖWAmazing Play¡Ê¥ï¥á¥¤¥¸¥ó¥°¥×¥ì¥¤¡Ë¡×¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î29Æü(¶â)9:00¡Á2025Ç¯9·î15Æü(·î)23:59
ÃêÁª·ë²Ì¤Ï9·î17Æü(¿å)°Ê¹ß¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤Ë¥á¡¼¥ë¤ÇÄÌÃÎ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æþ¾ì»þ´Ö¤Ï´õË¾¤È¤·¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´õË¾ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅìµÞÅÅÅ´¤ÎÄ¹ÄÅÅÄ¼ÖÎ¾¹©¾ì°ìÈÌ¸ø³«¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Å´Æ»¤ÎÎ¢Â¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼ÖÎ¾¤Î¼ÖÂÎÄß¤ê¾å¤²¼Â±é¤ä¡¢ÄÁ¤·¤¤¼ÖÎ¾¤Î¸«³Ø¡¢¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤´²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤Ë¤Ï»öÁ°¿½¹þ¤È»²²ÃÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï9·î15Æü(·î)¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÅìµÞ¤Î°ÂÁ´¤Èµ»½Ñ¤ò»Ù¤¨¤ëÄ¹ÄÅÅÄ¼ÖÎ¾¹©¾ì¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê²èÁü¡§ÅìµÞÅÅÅ´¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
