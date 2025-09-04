ÅÔ¼±¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¤¥¬¥¤¥¬¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Îø°¦ÌÏÍÍÉÁ¤¯¹¶¤á¤Î¥®¥¿ー¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë
¡¡ÅÔ¼±¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥¤¥¬¥¤¥¬¡×¤ò9·î10Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛÅÔ¼±¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Îø°¦¤Ç¶»¤Ë»É¤µ¤ëÄË¤ß¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¥¤¥¬¥¤¥¬¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢±Ô¤¯¹ï¤Þ¤ì¤ë¥®¥¿ー¥ê¥Õ¤È¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ê¥®¥¿ー¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê°ì¶Ê¤Ë¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Ã¸¤¤Îø°¦ÌÏÍÍ¤ò¡¢¶»¤Ë»É¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ò¥¤¥¬¥¤¥¬¡Ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½À¤é¤«¤¤À¤³¦´Ñ¤«¤é°ìÅ¾¤·¡¢¹¶¤á¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±³Ú¶Ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Á¯Îõ¤Ê¥é¥¤¥à¥°¥êー¥ó¤òÇØ·Ê¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ô¤¤¥È¥²¤ò»ý¤ÄÀÖ¤¤¥Ïー¥È¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Îø°¦¤Ç¶»¤Ë»É¤µ¤ëÄË¤ß¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¹¶¤á¤Î¥®¥¿ー¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÅÔ¼±¤Ï¡¢12·î28Æü¤Ë²£ÉÍ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥Ö¥í¥ó¥Æ¤Ë¤Æ¡ØÅÔ¼± ONE MAN LIVE ～AFTERGLOW～¡Ù¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£Æ±¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡¦ÅÔ¼± ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÄ©Àï¤·¤¿°ì¶Ê¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Îø°¦¤Î¡È¥¤¥¬¥¤¥¬¡É¤È¤·¤¿ÄË¤ß¤ò¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°É½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²»¸»¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Î¡È¥¤¥¬¥¤¥¬¡É¤È½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë