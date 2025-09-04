ÄÉ²Ã¾·½¸¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Æþ¤ê¤Î21ºÐMFº´Ìî¹ÒÂç¡¢Ä¾¶áCBµ¯ÍÑ¤â»ëºÂ¹â¤¯¡Ö°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÈËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ü¥é¥ó¥Á¤ËÉé½ý¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤ò¼õ¤±¡¢21ºÐ¤Î¼ãÉð¼Ô¤¬ºÆ¤Ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½MFº´Ìî¹ÒÂç(NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó)¤ÏÅö½é¡¢8·î28Æü¤ÎÈ¯É½¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÏÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î1Æü¤ËÄÉ²Ã¾·½¸¤Ç¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ø¤Î»²²Ã¤¬·èÄê¡£3Æü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö»öÁ°¤Ë¥±¥¬¿Í¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ç¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ëMF¼éÅÄ±ÑÀµ¤ÈMFÅÄÃæÊË¤¬Éé½ý¤Î¤¿¤áÉÔºß¡£º´Ìî¤ÏÉé½ýÌÀ¤±¤ÎMF³ùÅÄÂçÃÏ(¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹)¤È¤È¤â¤ËÄÉ²Ã¾·½¸¤Ç¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á¤Î¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¤Ç¤ÏCB¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ïÍÑ¤µ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î21ºÐ¡£ÂåÉ½¤Ç¤Ï¡ÖCB¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤ä¥·¥ã¥É¡¼¡¢¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤¿¤À¤Î´ïÍÑÉÏË³¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿¿Í¿ô¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë3¤Ä¤â4¤Ä¤â¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÈËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¡£½êÂ°Àè¤ÎNEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Ç¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬¼çÀï¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤â¸«±Û¤·¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç»ëºÂ¤ò¹â¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£
¡¡°ìÉô¼çÎÏ¤¬µÙÍÜ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿6·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇAÂåÉ½¤Ë½é¾·½¸¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ç¸åÈ¾16Ê¬¤«¤é¤Î½Ð¾ì¤ÇAÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿º´Ìî¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï9·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿·Á¤À¤¬¡¢¤è¤ê½Ð¾ì»þ´Ö¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤éÁ°²ó³èÆ°¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤â¸«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡Á°²ó³èÆ°»þ¤Ë¤Ï¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤«¤é¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¶¯²½¤Ø¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö6·î¤ÎÂåÉ½¸å¤ÏÂÎºî¤ê¤È¤«Æ¬¤Î¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¶¯²½¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤µ¤Ã¤½¤¯¼ÂÁ©¡£¡Ö³«ËëÀï¤«¤é¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤·¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¤Ç¤Î²ÝÂê¤ò¼«¥Á¡¼¥à¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹°ÕÍß¤¬Íê¤â¤·¤¤¡£
¡¡9¤«·î¸å¤ËWÇÕËÜÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢1Æü1Æü¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬½µËö¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ä¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÁª¼ê¤¬¿È¶á¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤¹¤´¤¯´î¤Ó¤ä¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÂåÉ½¤Î´Ä¶¤Ø¤ÎÁÇÄ¾¤Ê´î¤Ó¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë21ºÐ¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤äµ»½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢ÂåÉ½¤ÎÀï½Ñ¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°Íý¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È²Ì´º¤ËÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
