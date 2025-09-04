ÇµÌÚºä46 ÉÚÎ¤Æà±û¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¤¤ß¤Ï»ÍÍÕ¤Î¥¯¥íー¥Ðー¡Ù¤Î¤è¤Ä¤ÏÌò¤Ë¡¡¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù40¹æÈ¯Çä
¡¡ÇµÌÚºä46¡¦ÉÚÎ¤Æà±û¤¬É½»æ¤òÌ³¤á¤¿¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡Ù40¹æ¤¬9·î4Æü¡ÊÌÚ)¤«¤é½©ÅÄ½ñÅ¹¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¤¤ß¤Ï»ÍÍÕ¤Î¥¯¥íー¥Ðー¡Ù¤è¤Ä¤Ï¤ËÊ±¤·¤¿ÇµÌÚºä46¡¦ÉÚÎ¤Æà±û¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë
¡¡Ï¢ºÜ¡Ø¤¤ß¤Ï»ÍÍÕ¤Î¥¯¥íー¥Ðー¡Ù¤Î¼Â¼ÌPVÀ©ºî¤¬·èÄê¡£¤è¤Ä¤ÏÌò¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ÏÇµÌÚºä46¤ÎÉÚÎ¤Æà±û¡£ºîÃæ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÀ©Éþ¡¢»ÍÍÕ¤Î¥¯¥íー¥Ðー¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÏÓ»þ·×¡õ¥Ø¥¢¥´¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¤è¤Ä¤Ï¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÉ½¾ð¡¦´¶¾ð¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¥ëー¥à¥¦¥¨¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤ä¡¢¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¥«¥éー¤ÈÆ±¤¸¥¿ー¥³¥¤¥º¥Ö¥ëー¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤òÃå¤ÆÈù¾Ð¤à»Ñ¤â·ÇºÜ¡£Î¾ÌÌBIG¥Ý¥¹¥¿ー¤¬ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤Û¤«¡¢¸ÂÄêQUO¥«ー¥É200Ì¾¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÉÚÎ¤Æà±û¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Ö²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿¤è¤Ä¤Ï¤Á¤ã¤ó¤Î°áÁõ¤¬Ãå¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªÉ½¾ð¤äÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¡¢¤è¤Ä¤Ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¼Â¼ÌPV¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ø¤¤ß¤Ï»ÍÍÕ¤Î¥¯¥íー¥Ðー¡Ù¢£¥¥ã¥¹¥ÈÉÚÎ¤Æà±û¡ÊÇµÌÚºä46¡ËÈ¬¿À·Ä¿ÎÏºÅ¢°¡ÈþÄ«Æü¾®À²¿¹²¼Î¼¡Ê·àÃÄ ¥¯¥í¥à¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¡Ë
¢£Æ°²èÆâÍÆ½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ·Á¼°¤Ç3¥·ー¥ó¤òÁªÄê¤·»£±Æ¡£¤¢¤Î¿Íµ¤¥·ー¥ó¤¬¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤Ë¡£¤è¤Ä¤Ï¤ò±é¤¸¤ëÉÚÎ¤Æà±û¤Î²Ä°¦¤µ¤È¿¿°Õ¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÇÛ¿®Æü9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë