¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×


¡Ö¹¬¤»¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¼«¿È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÎå¤Þ¤¹¿Íµ¤¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¿ÉÝ¤¤¥È¥â¥À¥Á¡Ê1¡Ë

¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹¬¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò·Ç¤²¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Î¼çºË¤Ï¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¡© ¤½¤ì¤È¤â¡Ö°­Ëâ¡×¡©

Ãæ°æ¥ë¥ß¥ó¤Ï¡¢¼çºË¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Ë4·å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¿Íµ¤¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡£ÍýÃÎÅª¤ÇÍ¥¤·¤¤¿ÍÊÁ¤ä¡¢²áµî¤Î´¶Æ°Åª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿´¿ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ¸µ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Î²ÈÂ²¤ä¸µÉ×¡¢»Å»öÃç´Ö¤«¤é¤â¡ÖÃÏ¸µ¤Î¸Ø¤ê¡×¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤È¤³¤í¤¬¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë±£¤µ¤ì¤¿±³¤ä¡¢Èà½÷¤ËÌ¤Íè¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡ÈÈï³²¼Ô¡É¤ÎÂ¸ºß¤â¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤âÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà½÷¤ÎËÜÀ­¤È¤Ï¡Ä¡©

¥ë¥ß¥ó¤ò¤á¤°¤ëÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤Î»×ÏÇ¤È¸À¤¤Ê¬¤¬¸òºø¤·¡¢Ææ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï²¬Éô¤¨¤Ä¸¶Ãø¡¢¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤¨Ãø¤Î½ñÀÒ¡ØÉÝ¤¤¥È¥â¥À¥Á¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸¶ºî¡á²¬Éô¤¨¤Ä¡¢Ãø¡á¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤¨¡¿¡ØÉÝ¤¤¥È¥â¥À¥Á¡Ù