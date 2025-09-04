¥¥Ã¥È¥ì¥ó¥º¤òÁõÃå¤·¤¿¤Þ¤Þ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡ÖFUJIFILM X-M5¡×ÀìÍÑ¥±ー¥¹¡¡Î¢ÃÏ¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥×¥ê¥ó¥ÈÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ
¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥Õ¤Ï¡¢ÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¡ÖFUJIFILM X-M5¡×¤ÎÀìÍÑ¥±ー¥¹¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï6,540±ß¡£
¥ì¥ó¥º¥¥Ã¥È¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥ºー¥à¥ì¥ó¥º¡ÖFUJINON XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ¡×¤ò¥«¥á¥éËÜÂÎ¤ËÁõÃå¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥«¥á¥é¥±ー¥¹¡£É½ÃÏ¤Ë¤ÏÂÑµ×À¤Î¹â¤¤8¹æÙû¿åÈÁÉÛ¤òºÎÍÑ¤·¡¢Î¢ÃÏ¤Ë¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥×¥ê¥ó¥È¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥«ー¥Ü¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥ë¥Éー¥¹¥È¥é¥¤¥×¡×¡Ö¥Í¥¤¥Óー¡¦¥¢¥ºー¥ê¡×¤Î3¼ïÎà¡£É½ÃÏ¤ÈÎ¢ÃÏ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¹âÌ©ÅÙ¥¦¥ì¥¿¥óÁÇºà¤ò¶´¤ß¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¹Å¤µ¤ÈÃÆÎÏÀ¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¥«¥á¥é¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥«ー¥Ü¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×
¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥ë¥Éー¥¹¥È¥é¥¤¥×
¥Í¥¤¥Óー¡¦¥¢¥ºー¥ê
¥Õ¥¿ÉôÊ¬¤Ë¥«¥é¥Ó¥Ê¤òÉÕ¤±¤¿¥¿¥¤¥×¤âÍÑ°Õ¡Ê6,870±ß¡Ë¡£¥«¥á¥é¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¥«¥é¥Ó¥Ê¤ËÄÌ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥±ー¥¹¤È¥«¥á¥é¤ÎÊ¬Î¥¤òËÉ¤²¤ë¡£³°À£¡§Ìó140¡ß116¡ß96mm ÆâÀ£¡§Ìó125¡ß84¡ß73mm ½ÅÎÌ¡§Ìó60g