¥½¥Ë¡¼¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥®¥¢ INZONE ¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥Þ¥¦¥¹¡¢ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É6µ¡¼ïÈ¯Çä¤Ø
¡¡¥½¥Ë¡¼¤Ï9·î5Æü¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥®¥¢INZONE¡Ê¥¤¥ó¥¾¡¼¥ó¡Ë¤«¤é¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤É6µ¡¼ï¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖINZONE H9 II¡×¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖINZONE E9¡×¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖINZONE KBD-H75¡×¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡ÖINZONE Mouse-A¡×¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¡ÖINZONE Mat-F¡×¡ÖINZONE Mat-D¡×¤Î6À½ÉÊ¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¥×¥íe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¡ÖFnatic¡×¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥®¥¢¤Ø¤ÎFnatic ¤Î¿¼¤¤ÃÎ¸«¤ä¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¡¢¥½¥Ë¡¼¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢FPS¤È¤¤¤Ã¤¿¶¥µ»À¤Î¹â¤¤¥²¡¼¥à¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖWH-1000XM6¡×¤ÈÆ±¤¸¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¡ÖINZONE H9 II¡×
¡¡¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖINZONE H9 II¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖWH-1000XM6¡×¤ÈÆ±¤¸¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢±ó¤¯¤ÎÂ²»¤äÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ëÄã²»¤òÌÀÎÆ¤ËºÆÀ¸¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¥Î¥¤¥º¤òÄã¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÕ¤±³°¤·²ÄÇ½¤ÊÃ±°ì»Ø¸þÀ¤Î¥Ö¡¼¥à¥Þ¥¤¥¯¤ÈAI³èÍÑ¤Î¥Î¥¤¥º¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÊÄÌÏÃ¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÂÎ½ÅÎÌ¤ÏÌó260g¤Ç¡¢»ÈÍÑ²ÄÇ½»þ´Ö¤ÏÌó30»þ´Ö¡£ÀÜÂ³Êý¼°¤Ï¡¢ÍÀþÀÜÂ³¡¢BluetoothÀÜÂ³¡¢USB-C¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÄãÃÙ±ä¤Î2.4 GHz ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¡¢¼¡À¤ÂåBluetooth ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡ÖLE Audio¡×¤Î»Í¤Ä¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£Bluetooth ÀÜÂ³¤È2.4 GHz¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤ÏÆ±»þÀÜÂ³¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢360 Spatial Sound for Gaming¤Ç¡¢¥²¡¼¥àËÜÍè¤Î7.1 ch ¥µ¥¦¥ó¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡¢¹â¤¤Î×¾ì´¶¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤Ç²»¼ÁÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Fnatic´Æ½¤¤ÎFPS¸þ¤±¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤Î²Á³Ê¤Ï3Ëü9600±ß¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÆó¿§Å¸³«¡£
¥½¥Ë¡¼½é¤Î´°Á´Ì©ÊÄ¹½Â¤¤ÇÍ¥¤ì¤¿¼×²»À¡ÖINZONE E9¡×
¡¡INZONE E9¤ÏFnatic¤È¶¦Æ±¤Ç²»¼ÁÀß·×¤·¤¿¡¢ÍÀþ¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¤¥ä¥Û¥ó¡£Â²»¤Ê¤É¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤Ãæ¤ËÉ¬Í×¤Ê²»À¼¾ðÊó¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁõÃå´¶¤Ï¡¢ËÜÂÎ¤ò¼ª¤È¤ÎÀÜ¿¨ÌÌ¤Ç»Ù¤¨¤ë¡Ö¥¨¥ë¥´¥Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ç²÷Å¬À¤ò¹â¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥½¥Ë¡¼½é¤Î´°Á´Ì©ÊÄ¹½Â¤¤ò¼Â¸½¡£³°µ¤¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ÐÏ©¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¤¥º¥¢¥¤¥½¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥ä¡¼¥Ô¡¼¥¹¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÍ¥¤ì¤¿¼×²»¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÉÕÂ°¤ÎUSB-C ¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢360 Spatial Sound for Gaming¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÆó¿§¤Ç¡¢¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï1Ëü7600±ß¡£
¥é¥Ô¥È¥êºÎÍÑ ¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤Ï8000Hz ¹â¤¤ÂÑµ×À¤âÌ¥ÎÏ¤Î¡ÖINZONE KBD-H75¡×
¡¡INZONE KBD-H75¤Ï¡¢ÆþÎÏ¤Î¥ª¥ó¥ª¥Õ¤òÈ½Äê¤¹¤ë¥¡¼¤Î¿¼¤µ¤òÇ¤°Õ¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ë¥é¥Ô¥Ã¥È¥È¥ê¥¬¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡£¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂç8000Hz¡£75¡ó¥¡¼¥Ü¡¼¥É¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥¹¤Î²ÄÆ°°è¤Ë´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤À¡£¥¡¼¤Î´Ö³Ö¤Ê¤É¤ÏFnatic¤È¶¦Æ±¤ÇºÇÅ¬²½¤·¡¢ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¬¥¹¥±¥Ã¥È¥Þ¥¦¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¤ÊÂÇ¸°´¶¤ò¼Â¸½¡£¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÏCNCºï¤ê½Ð¤·¤Ë¤è¤ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¹â¤¤ÂÑµ×À¤È¹âµé´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÊÑ¹¹¥À¥¤¥ä¥ë¤òÈ÷¤¨¡¢PC¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖINZONE Hub¡×¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼ÀßÄê¤Ê¤É¤âÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢²Á³Ê¤Ï3Ëü9600±ß¡£
½ÅÎÌ48.4g¤È·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é¶¯ÅÙ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡ÖINZONE Mouse-A¡×
¡¡INZONE Mouse-A¤Ï¡¢·Ú¤µ¤È¶¯ÅÙ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡£ÆâÉô¹½Â¤¤Î°ìÉô¤ËÃæ¶õ¥¬¥é¥¹¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥Õ¥£¥¢¤ò´Þ¤àÉôÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¶¯ÅÙ¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢½ÅÎÌ¤Ï48.4g¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡ÅëºÜ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢INZONEÆÈ¼«¤Î¹â´¶ÅÙ¥«¥¹¥¿¥à¥»¥ó¥µ¡¼3950IZ¡£ºÇÂç3ËüDPI¡¢ºÇÂç70G¤Î²ÃÂ®ÅÙ¡¢ºÇÂç750IPS¤Î¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°Â®ÅÙ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂç8000Hz¤Ç¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¸÷³Ø¼°¤À¡£Fnatic¤Ï·Á¾õ¤ä¥¯¥ê¥Ã¥¯´¶¤Ê¤É¤ò´Æ½¤¤·¤¿¡£
¥Þ¥¦¥¹¤ò»ß¤á¤ä¤¹¤¤¡ÖINZONE Mat-F¡× ÄãËà»¤¤Ç³ê¤ê¤ÎÎÉ¤¤¡ÖINZONE Mat-D¡×
¡¡¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¡ÖINZONE Mat-F¡×¡ÖINZONE Mat-D¡×¤ÎÆó¤Ä¤òÈ¯Çä¡£
¡¡Mat-F¤Ï¡¢¸ü¤µ6 mm ¤ÇSlimFlex ÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢·Ú¤¤³ê¤ê½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ß¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¦¥¹´¶ÅÙ¤òÄã¤á¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÅ¬¤·¤¿¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤À¡£
¡¡°ìÊý¡¢Mat-D¤Ï¡¢¸ü¤µ4 mm ¤ÇÉ½ÌÌ¤Ë¤ÏÄãËà»¤¤Ê¥¯¥í¥¹À¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÁÇÁá¤¯ÈùºÙ¤Ê¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤¬²ÄÇ½¡£ÆÃ¤Ë¥Þ¥¦¥¹´¶ÅÙ¤ò¹â¤á¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢¹âÂÑµ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥Á²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¶¦ÄÌ¡£¥½¥Ë¡¼¥¹¥È¥¢²Á³Ê¤ÏMat-F¤¬8250±ß¡¢Mat-D¤¬4950±ß¡£
¡ü¼çÍ×¤Ê¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬½Ð¤½¤í¤¦ ¥×¥íe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à Fnatic´Æ½¤¤ÎËÜ³Ê¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á
