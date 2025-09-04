¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û¹ÈÏ°Ï¤ÇÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¤Î²ÄÇ½À¤â...ÂæÉ÷15¹æ(¥Ú¥¤¥Ñー) ¤Ï¶å½£¡¢»Í¹ñ¡¢¶áµ¦¡¢Åì³¤¡¢´ØÅì¤Ê¤É¤ËÀÜ¶á¤«...¤³¤Î¸å¤ÎÀªÎÏ¤È¿ÊÏ©¤ò¾Ü¤·¤¯¡¡24»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤Ï¡©¡¡Á´¹ñ¤Îº£¸å¤ÎÅ·µ¤¤ò²èÁü¤Ç¡¡µ¤¾ÝÄ£
2025Ç¯9·î4Æü16»þ40Ê¬È¯É½
4Æü16»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è µÜºê»Ô¤ÎÆîÆîÅìÌó50km
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ31ÅÙ30Ê¬ (31.5ÅÙ)
Åì·Ð131ÅÙ35Ê¬ (131.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌ 25 km/h (14 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1000 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ÅìÂ¦ 280 km (150 NM)
À¾Â¦ 165 km (90 NM)
4Æü17»þ¤Î¿äÄê
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è µÜºê»Ô¤ÎÆîÅìÌó30km
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ31ÅÙ40Ê¬ (31.7ÅÙ)
Åì·Ð131ÅÙ35Ê¬ (131.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌ 25 km/h (14 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1000 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ÅìÂ¦ 280 km (150 NM)
À¾Â¦ 165 km (90 NM)
5Æü3»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ±§ÏÂÅç»Ô¤ÎÀ¾ÆîÀ¾Ìó40km
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ33ÅÙ00Ê¬ (33.0ÅÙ)
Åì·Ð132ÅÙ10Ê¬ (132.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌËÌÅì 20 km/h (12 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1000 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 75 km (40 NM)
5Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è °ËÀª»Ô¤ÎÆîÌó30km
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ34ÅÙ10Ê¬ (34.2ÅÙ)
Åì·Ð136ÅÙ40Ê¬ (136.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ÅìËÌÅì 35 km/h (20 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1000 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 18 m/s (35 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 105 km (57 NM)
6Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ²¹ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ33ÅÙ00Ê¬ (33.0ÅÙ)
Åì·Ð146ÅÙ20Ê¬ (146.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ Åì 35 km/h (20 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1004 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 210 km (115 NM)
¢£ÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
ÂæÉ÷Âè£±£µ¹æ¤Ï¡¢£´ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£¤ÎÅì³¤¾å¤òËÌ¾å¤·»Í¹ñ¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ÊÏ©¤òÅì¤è¤ê¤ËÊÑ¤¨¡¢£µÆü¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÅì¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢£µÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶å½£ÆîÉô¡¢¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡¢»Í¹ñÃÏÊý¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï£µÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÂç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡Ï
ÂæÉ÷Âè£±£µ¹æ¤Ï¡¢£´Æü£±£¶»þ¤Ë¤ÏµÜºê»Ô¤ÎÆîÆîÅìÌó£µ£°¥¥í¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢£±»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤½£²£µ¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇËÌ¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£±£°£°£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£±£¸¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£²£µ¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÉ÷¤Ï¡¢£´ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£¤ÎÅì³¤¾å¤òËÌ¾å¤·»Í¹ñ¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ÊÏ©¤òÅì¤è¤ê¤ËÊÑ¤¨¡¢£µÆü¤Ë¤«¤±¤ÆÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÅì¤Ë¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤ÎÅìÂ¦¤Ë¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë½ê¡¹¤Ç·ã¤·¤¤±«¤äÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î±«¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï
À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï£µÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂæÉ÷¤äÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤Î±ï¤ò¤Þ¤ï¤ëÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂæÉ÷¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤âÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£µÆü¤Ë¤ÏÁ°Àþ¤¬ÅìËÌÃÏÊý¤Ë¤Î¤Ó¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤â±«¤Î¶¯¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡£´Æü£±£¸»þ¤«¤é£µÆü£±£¸»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ß¿åÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£²£°¥ß¥ê
¡¡¡¡´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡£²£°£°¥ß¥ê
¡¡¡¡ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£°£°¥ß¥ê
¡¡¡¡Åì³¤ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³£°£°¥ß¥ê
¡¡¡¡¶áµ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²£µ£°¥ß¥ê
¡¡¡¡Ãæ¹ñÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£²£°¥ß¥ê
¡¡¡¡»Í¹ñÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£²£µ£°¥ß¥ê
¡¡¡¡¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡£²£°£°¥ß¥ê
¡¡¡¡¶å½£ÆîÉô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£±£²£°¥ß¥ê
Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë¤µ¤é¤Ë±«ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¤ÆÂç±«ºÒ³²È¯À¸¤Î´í¸±ÅÙ¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÃÏ°è¤È´ü´Ö¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
Åì³¤ÃÏÊý
¡¡´ôÉì¸©¡¢ÀÅ²¬¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢»°½Å¸©¡¡£´ÆüÌë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤«¤é£µÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ
»Í¹ñÃÏÊý
¡¡ÆÁÅç¸©¡¢°¦É²¸©¡¢¹âÃÎ¸©¡¡£µÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý
¡¡ÂçÊ¬¸©¡¡£µÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ
¶å½£ÆîÉô
¡¡µÜºê¸©¡¡£´ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ
¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡Ï
À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢£µÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¡¢ÍîÍë¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Î¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·úÊªÆâ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
