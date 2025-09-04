¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ÛOffice£¸¼¡¸µ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ ÌÄ¤é¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥»¥íÃÆ¤¤Î¥´ー¥·¥å¡ÙÂçÍ§»ê²¸(¥´ー¥·¥åÌò)¡ßÞÉ¾ìËüÌð(±é½Ð) ÂÐÃÌ
ÂçÍ§»ê²¸¡¢ÞÉ¾ìËüÌð
ÅìµþÉñÂæ·Ý½Ñº× ÃÓÂÞ±é·àº×ÆÃÊÌ¸ø±éOffice£¸¼¡¸µ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ ÌÄ¤é¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥»¥íÃÆ¤¤Î¥´ー¥·¥å¡Ù¤¬£¹·î£µÆü¤ËÃÓÂÞ¤ÎTheater Mixa(¥·¥¢¥¿ー¥ß¥¯¥µ)¤Ç³«Ëë¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÌµ¼Ùµ¤¤Ë¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤ÏÆ¸¿´¤ËÊÖ¤Ã¤ÆÊª¸ì¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ë¡È»²²Ã·¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡É¸ø±é¡£
º£²ó¤«¤é¿·¤¿¤Ë¼ç±é¡¦¥´ー¥·¥åÌò¤ò±é¤¸¤ëÂçÍ§»ê²¸¡¢Office8¼¡¸µ¼çºÅ¤Ç±é½Ð¤â¼ê¤¬¤±¤ëÞÉ¾ìËüÌð¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤·¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¾å±é¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£(·É¾ÎÎ¬)
――ÂçÍ§¤µ¤ó¤Ï½é»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿¤µ¤¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÂçÍ§¡¡¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡ª¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌÄ¤é¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Ã¤Æ²¿¤À¤í¤¦¡×¤È¡£¤½¤³¤«¤é²áµî¤Î¸ø±é¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó´Þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë·Ð¸³¤Ïº£¤Þ¤Ç¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼õ¤±¤¿¤¤¤ªÏÃ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã·¿¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç³Ú´ï¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤ê±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²»³Ú¤Î³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¦»Ò¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ç¤âÁý¤ä¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――Âêºà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÜÂô¸¼£¤ÎÆ¸ÏÃ¡Ø¥»¥íÃÆ¤¤Î¥´ー¥·¥å¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÂçÍ§¡¡¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³Ø¹»¤Î¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬½¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ØÃíÊ¸¤ÎÂ¿¤¤ÎÁÍýÅ¹¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£²ó´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµÜÂô¸¼£¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ÏÁ´Éô¡¢À¤³¦´Ñ¤¬ÆÈÆÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸Å¤¤¤±¤É¿·¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥»¥íÃÆ¤¤Î¥´ー¥·¥å¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥´ー¥·¥å¤¬Æ°Êª¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¼«Ê¬¤È¤â¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ°Êª¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËÍ¤â¥´ー¥·¥å¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤³¤ì¤Þ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¸ø±é¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶ÁÛ¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÂçÍ§¡¡¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í(¾Ð)¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢²Î¤È¥»¥í(¥Á¥§¥í)¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬À¨¤¯¤Æ¡ª
ÞÉ¾ì¡¡¤¢¤Ï¤Ï¤Ï(¾Ð)¡£
ÂçÍ§¡¡º£´èÄ¥¤Ã¤Æ¥»¥í¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡£µÝ¤òÆ°¤«¤¹¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë±éÁÕ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ì¥Ó¥¢¤µ¤ó¤È¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤¤¤Ö¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¶ì¾Ð)¡£½é¤á¤Æ±ÇÁü¤Ç¸«¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈËÍ¤Ë½ÐÍè¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁêÅö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤µ»½Ñ¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÍ§»ê²¸
――¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç²¿¤«³Ú´ï¤Ë¿¨¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÂçÍ§¡¡¥®¥¿ー¤ò£±²ó¤ä¤í¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤ê¾å¼ê¤¯½ÐÍè¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤Ü½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥»¥í¤Ï¡¢µÝ¤â¸¹¤â¡¢»ý¤ÁÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤¬¶ÚÆùÄË¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¤Þ¤ÀÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¶Ú¥È¥ì¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥»¥í¤Î¥·ー¥ó¤ÏÇúÈ¯ÎÏ¤¬¶¯¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÍ§¡¡¥»¥ê¥Õ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È²»¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤ò·Î¸Å¾ì¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡È²»¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤³¤½¤È¤Æ¤â¥´ー¥·¥å¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ìÈÖ¤Î¸«¤»½ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÞÉ¾ì¡¡±é½ÐÌÌ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð ¥»¥í¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤â²Î¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥´ー¥·¥å¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥í¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë²Î¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥»¥í¤òÃÆ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÏµÓËÜ¤Î³ëÌÚ(±Ñ)¤µ¤ó¤È¤â¹çÃ×¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¡¦±éµ»¡¦¥À¥ó¥¹¤ò°ìÈÖ¤Ë³è¤«¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥í¤È¤É¤³¤Þ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¾åÃ£¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬¿¿Ùõ¤Ë±Ç¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢±é½Ð¤È¤·¤ÆÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢°ÊÁ°¥´ー¥·¥å¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿(ÃÝÆâ)óÕ¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤Ë¥»¥í¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»ê²¸¤µ¤ó¤â²¿²ó¤«Îý½¬¤·¤¿¤À¤±¤ÇËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤Ç¡£
ÂçÍ§¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª
ÞÉ¾ì¡¡ËÜÈÖ¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÂçÍ§»ê²¸¤é¤·¤¤¡È¥´ー¥·¥å¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
――¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
ÂçÍ§¡¡ºÇ½é¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶õµ¤´¶¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é²ó¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤ß¤±¤Í¤³Ìò¤Î´Øº¬(æÆÂÀ)¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¡ª(¾Ð)¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾Ð¤¤¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÞÉ¾ì¡¡½é²ó¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤ÎµÍ¤áÊý¤¬¾å¼ê¤Ê´Øº¬¤¯¤ó¤È¤Ê¤é³Ú¤·¤¯½ÐÍè¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤Þ¤º¤Ï£²¿Í¤ÇÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ï¡¢Êª¸ì¤ÎÃæ¤Î¥´ー¥·¥å¤È¤ß¤±¤Í¤³¤Î´Ø·¸¤Ë¤â¶á¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
――ÂçÍ§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª·Î¸Å¾ì¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê¾ìÌÌ¤äÆ°Êª¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÍ§¡¡ËÍ¤Ï¡¢¤ß¤±¤Í¤³¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡¡Ã±½ã¤Ë´Øº¬¤µ¤ó¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¶Ê¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¸¥ã¥º¤Ã¤Ý¤¤¶ÊÄ´¤¬¹¥¤¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥´ー¥·¥å¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤È¤«º¤ÏÇ¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç°ìÈÖºÇ½é¤Ë½Ð²ñ¤¦Æ°Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÆæ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆ°Êª¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä´¶¾ð¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê°¦¾ð¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ½é¤Î¤ß¤±¤Í¤³¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÞÉ¾ì¡¡¤ß¤±¤Í¤³¤Î¾ìÌÌ¤Î²Î¡¢Á´Éô£±¿Í¤Ç²Î¤¨¤Æ¤¿¤è¤Í(¾Ð)¡£º£²ó¤ÏºÇ½é¤Ë»ê²¸¤µ¤ó¤ª£±¿Í¤Ç²Î¤Î¤ª·Î¸Å¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ß¤±¤Í¤³¤Î¥¿ー¥ó¤ò²Î¤Ã¤Æ¤«¤é¥´ー¥·¥å¤Î¥¿ー¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁêÅö³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£
ÂçÍ§¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÞÉ¾ì¡¡°ì¿Í¼Çµï¤Ç½ÐÍè¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤´°àú¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÍ§¡¡(¾Ð)¡£
――¤³¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤Ï£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´ー¥·¥å¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÍ§¡¡¡ÖËÍ¤Ë¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ï¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÃÝÆâóÕ¤µ¤ó¤Î¥´ー¥·¥å¤òÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¿¿»÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Éô¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤¸¤ãÌÌÇò¤ß¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢º£²óËÍ¤¬±é¤¸¤ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Î¸ø±é¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç½ÐÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄóÕ¤µ¤ó¤Î²Î¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²»¸»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´¶¾ð¤¬²Î¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢Ê¹¤¯¤À¤±¤Ç¥Ñ¥Ã¤ÈÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£ËÍ¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÍ§»ê²¸
――ÞÉ¾ì¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢¥´ー¥·¥åÌò¤òÂçÍ§¤µ¤ó¤Ë¥ª¥Õ¥¡ー¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÞÉ¾ì¡¡¥´ー¥·¥å¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¤Ï¡¢»Ò¶¡Ã£¤ò´Þ¤á¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î»ëÀþ¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤ê¤È¤«³ëÆ£¤È¤«¤¹¤Ù¤Æ¤Î´¶¾ð¤ò·à¾ìÁ´ÂÎ¤ò»È¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Þ¤Ç¥´ー¥·¥å¤ò±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿óÕ¤µ¤ó¤Ï²»³Ú¤ÎÎÏ¤¬¤È¤Æ¤â¶¯¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ê²¸¤µ¤ó¤Ï¤ª¼Çµï¤ÎÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Êý¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤¬°ã¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤Ã¤È¿·¤·¤¤¥´ー¥·¥å¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥ª¥Õ¥¡ー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª·Î¸Å¾ì¤Ç¸«¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ê²¸¤µ¤ó¤Î¥´ー¥·¥å¤Ï¡¢³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤È¤Æ¤âÅù¿ÈÂç¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¤È¤«³Ú¤·¤µ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç¿ÍÃ£¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë³ëÆ£¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¿¼¤¯¿´¤Ë¶Á¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¤¤Êý¤â½é±é¤ÎóÕ¤µ¤ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢£±²ó´Ñ¤¿Êý¤â¡¢½é¤á¤Æ´Ñ¤ëÊý¤â¡¢Êª¸ìÁ´ÂÎ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥´ー¥·¥å¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬ÌÀÆü¤òÀ¸¤¤ëÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÍ§¡¡¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö¤·¤Ó¤ì¤¿¡×¤È¤«¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¤«¡¢²¿¤«¤Î´¶¾ð¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ëÊý¤«¤é°ú¤½Ð¤¹ºîÉÊ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¿ÍÃ£¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ò¼á¤Ç¤«¤ßºÕ¤¤¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»Ò¶¡Ã£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¸ø±é¤Ç·Ð¸³¤¹¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――Àè¤Û¤É¡¢¡ÖÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦»Ò¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤òÌ´¸«¤ë»Ò¶¡Ã£¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂçÍ§¡¡ËÍ¤â²¿¤«¤ò¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ºîÉÊ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´Ñ¤ë¤È¤«¤ÏÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¼Çµï¤¬¹¥¤¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¯¸«¤¬½ÐÍè¤ë¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£ÆÃÄê¤Î¡È¿ä¤·¡É¤ò¤Ä¤¯¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÞÉ¾ì¡¡»ê²¸¤µ¤ó¤Î¡È¿ä¤·¡Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡ª
ÂçÍ§¡¡½Â¤¤¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢³ýÌî¥¤¥µ¥à¤µ¤ó¡£µÕ¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾®±ÛÍ¦µ±¤µ¤ó¡£¥Ñ¥Ã¤ÈÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¤³¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¶áÆ£ðóÍø¤µ¤ó¤È¤«¡¢¤Ë¤Ã¤Á¤ã¤ó(°¤µ×ÄÅ¿Î°¦)¤È¤«¡¢¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡ÙTHE STAGE¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÀ¨¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤ÇÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤Î»ÅÊý¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦±é¤¸Ê¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤¬¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤ÏËÍ¼«¿È¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÍ§»ê²¸
――ºÇ¸å¤Ë¤¼¤Ò¡¢ÌÄ¤é¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥»¥íÃÆ¤¤Î¥´ー¥·¥å¡Ù¤òµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï´Ñ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËPR¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
ÞÉ¾ì¡¡2024Ç¯¤Î£··î¤Ë½é±é¤ÇÁá¤¯¤â£³²óÌÜ¤Î¾å±é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤À½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¤Ê¾å¤Ë£°ºÐ»ù¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½ÆÃ¼ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÆþÂà¾ì¼«Í³¤Ê¤³¤È¤â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È¡£Office£¸¼¡¸µ¤Î¡Ö£¸¼¡¸µ¡×¤È¤Ï¡Öµ²±¤Î¼¡¸µ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë³Î¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ëµ¯¤³¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÂçÍ§¡¡¤Ä¤¯¤ë¡¢Ê¹¤¯¡¢ÌÄ¤é¤¹¡¢´Ñ¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂÎ¸³¤¬½ÐÍè¤ëÉñÂæ¤Ï¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡¢º£¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡¢¤½¤³¤Î¤ªÊìÍÍ¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¾®³ØÀ¸¤ÎÊý¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÊý¡¢¹â¹»À¸¤ÎÊý¡¢Âç¿Í¤ÎÊý¡ª¡¡¤É¤Ê¤¿¤â¤É¤¦¤«¤ªÆþ¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£·è¤·¤Æ¤´±óÎ¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÞÉ¾ì¡¡ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ªµÜÂô¸¼£¤ÇÄù¤á¤¿¡ª
ÂçÍ§¡¡¤Ä¤¤¡ØÃíÊ¸¤ÎÂ¿¤¤ÎÁÍýÅ¹¡Ù¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª(¾Ð)¡£¤¼¤Ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ª
https://www.8jigen.com/goshe2025/
Ê¸¡§±ÛÁ°°ª
Office£¸¼¡¸µ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
ÌÄ¤é¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ø¥»¥íÃÆ¤¤Î¥´ー¥·¥å¡Ù
¡Ú¸¶ºî¡ÛµÜÂô¸¼£¡Ø¥»¥íÃÆ¤¤Î¥´ー¥·¥å¡Ù
¡Úºî»ì¡¦µÓËÜ¡Û³ëÌÚ±Ñ
¡Ú±é½Ð¡ÛÞÉ¾ìËüÌð
¡Úºî¶Ê¡ÛµÈÅÄ Ç½¡Ê¤¢¤ä¤á½½È¬ÈÖ¡Ë¡¿¥Ì¥Ó¥¢
¡Ú½Ð±é¡Û
¥´ー¥·¥å︓ÂçÍ§»ê²¸¡Ê·àÃÄÅìÇÐ T ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
¤ß¤±¤Í¤³︓´Øº¬æÆÂÀ¡Ê±é·à½¸ÃÄ¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¤«¤Ã¤³¤¦︓°ÂÀîËàÍù¼Ó
¤³¤À¤Ì¤︓µÈ°ææÆ»Ò¡ÊOffice£¸¼¡¸µ¡Ë
¤Í¤º¤ß︓ÅíºÚ
³ÚÃÄÄ¹︓×¢Àî»°·û¡Ê¥Ê¥¤¥í¥ó 100¡î¡Ë
»Ò¥Í¥º¥ß︓ËÜÂ¼¤æ¤¦¤«
³ÚÃÄ°÷¡Ê50 ²»½ç¡Ë︓ÞÉ¾ìËü⽮ ÂçÆüÊý°¼»Ò ÀéÉÛ¹¬Æà Íøº¬Àîô¥
¶¶ËÜ·°»Ò ´Ý»³ÊæÍÕ ¹ÂÉôÍü²Ö ËÜÂ¼¤æ¤¦¤« »³ËÜÍÔ
¡Ú±éÁÕ¡Û
¥Á¥§¥í︓¥Ì¥Ó¥¢
¥Ô¥¢¥Î︓±ö¸¶Æà½ï
¥Ñー¥«¥Ã¥·¥ç¥ó︓º´Æ£Ä¾»Ò
¡ÚÆüÄø¡Û
2025Ç¯9·î5Æü(¶â)～9·î7Æü(Æü)¡¿ÃÓÂÞ¡¡Theater Mixa(¥·¥¢¥¿ー¥ß¥¯¥µ)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.8jigen.com/goshe2025/
¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
https://www.confetti-web.com/@/goshe2025