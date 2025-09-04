ËÜÆü¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ¾¦ÉÊ ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡ÖDJI Osmo Action 5 Pro¡×¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥³¥ó¥Ü¤¬¥»ー¥ëÃæ
DJI¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥á¥é¡ÖOsmo Action 5 Pro¡×¤¬Amazon¤Ç¥¿¥¤¥à¥»ー¥ëÃæ¤À¡£¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥³¥ó¥Ü¤¬ÄÌ¾ï6Ëü9,300±ß¤Î¤È¤³¤í¡¢10¡óOFF¤Î6Ëü2,370±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥ì¥ó¥¸¤òºÇÂç13.5¥¹¥È¥Ã¥×¤Ø¤È³ÈÂç¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Î¥¤¥º¤òÄã¸º¤¹¤ë¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ê¥¤¥È¥âー¥É¡×¤òÈ÷¤¨¤Æ¹â¤¤Äã¾ÈÅÙÀÇ½¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¥Õ¥ëHD¤Ç¤Î960fps¥¹¥íー¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤ÎÀ¸À®¤â²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯9·îÈ¯Çä¤Î¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¡£
¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥³¥ó¥Ü¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥êー2¸Ä¡¢Â¿µ¡Ç½¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¥±ー¥¹¡¢±äÄ¹¥í¥Ã¥É¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£