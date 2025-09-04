ËãÀ¸ÂÀÏº»á¡¢¿·ÁíºÛ¤Ë¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¿ä¤·¡×¤Ç´ßÅÄ»á¤È¥¿¥Ã¥°¡Ä¡ÖÀÐÇË¤ª¤í¤·¡×¤ÎÎ¢¤Ë¸å·ÑÂ©»Ò¤Ø¤Î¡Ö¤ï¤¬»Ò¤Ó¤¤¤¡×
¡¡9·î3Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤¬¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿ËãÀ¸ÇÉ¡Ê»Ö¸ø²ñ¡Ë¤Î²Æµ¨¸¦½¤²ñ¤Ç¹Ö±é¤·¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËãÀ¸ÇÉ¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤ËÍ£°ì»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÉÈ¶¤Ç¡¢43¿Í¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËãÀ¸»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬ºÆ¤Ó¹ñÌ±¤ÎÉéÂ÷¤Ë±þ¤¨¡¢¹ñ²È¡¦¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¡¢²æ¡¹¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÀ¯ÅÞ¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤¹¤ë½ñÌÌ¤Ë½ðÌ¾¡¢¤½¤·¤ÆÄó½Ð¤ò¤¹¤ë¤È·è¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î8Æü¤ËÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î·èÃå¤¬¤Ä¤¯¤¬¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿À¯Ì³»°Ìò¤«¤é¼¡¡¹¤Ë¡ÖÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ»ÖÉ½ÌÀ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡À¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö9·î3Æü¸½ºß¡¢ºûÀîÇîµÁÇÀÎÓ¿å»ºÉûÂç¿Ã¡¢ºØÆ£ÍÎÌÀºâÌ³ÉûÂç¿Ã¡¢¸ÅÀî¹¯¹ñÅÚ¸òÄÌÉûÂç¿Ã¡¢¾®ÎÓ»ËÌÀ´Ä¶ÉûÂç¿Ã¡¢ÉðÉô¿·Ê¸Éô²Ê³ØÉûÂç¿Ã¡¢ÊæºäÂÙ¥Ç¥¸¥¿¥ëÉûÂç¿Ã¡¢¹âÂ¼ÀµÂçË¡Ì³ÉûÂç¿Ã¡¢¿ÀÅÄ½á°ìË¡Ì³À¯Ì³´±¡¢µÈÅÄ¿¿¼¡¸üÀ¸Ï«Æ¯À¯Ì³´±¡¢Åì¹ñ´´ºâÌ³À¯Ì³´±¡¢¾¾ËÜ¾°³°Ì³À¯Ì³´±¡¢¹â¸«¹¯Íµ¹ñÅÚ¸òÄÌÀ¯Ì³´±¡¢¸Þ½½ÍòÀ¶´Ä¶À¯Ì³´±¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÉûÂç¿Ã¤äÀ¯Ì³´±¤¬Î×»þÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¤Ë»¿À®¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿»²±¡Áª¤òÁí³ç¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¡Ø²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ù¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÀÐÇË¼óÁê¤ÏÂà¿Ø¤¹¤Ù¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡¢8Æü¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÞÆâ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢3Æü¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤¬ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿È¯¸À¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¤·¤¿Áí³ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¾®Àô»á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤À¡£¤ß¤º¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¥Ù¥Æ¥é¥óÈë½ñ¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¾®Àô»á¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡ØÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ë»¿À®¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï3°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢¶ì½Á¤ò¤Ê¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÁ°²ó¤Ë¤â¤Þ¤·¤Æ°ÕÍßËþ¡¹¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ºòÇ¯9·î¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡¢1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬181É¼¡¢ÀÐÇËÌÐ»á¤¬154É¼¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤¬136É¼¤È¤Ê¤ê¡¢¾å°Ì2Ì¾¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¡¢ÀÐÇË»á215É¼¡¢¹â»Ô»á194É¼¤ÇÀÐÇËÁíºÛ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡ÖÀÐÇË»áµÕÅ¾¾¡Íø¤Î¸°¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¤¬Î¨¤¤¤¿µì´ßÅÄÇÉ¤ÎÉ¼¤Ç¤·¤¿¡£´ßÅÄ»á¤Ï¤¤¤ï¤ÐÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î ¡ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡É ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡´ßÅÄÀ¯¸¢»þÂå¤Ï´ßÅÄ»á¤ÈËãÀ¸»á¤ÈÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤Î»°Æ¬À¯¼£¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤³¤Î3¿Í¤ÇÀ¯¸¢±¿±Ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤ÇËãÀ¸»á¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¹â»Ô»á¤ò»Ù±ç¤·¡¢´ßÅÄ»á¤ÈËãÀ¸»á¤Ï³ä¤ì¤¿·Á¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÈë½ñ¡Ë
¡¡º£²ó¤âËãÀ¸»á¤È´ßÅÄ»á¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¾¤ËÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢2¿Í¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡£À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤Ï¡¢2¿Í¤Î°Õ³°¤ÊÆ°¸þ¤ò¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¾®Àô»á¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¥³¥á²þ³×¤ò¼«¿È¤Î¼ê¤Ç¤âÀ®¤·¤È¤²¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤ÏËãÀ¸»á¤È´ßÅÄ»á¤¬ ¡È¿Ê¼¡Ïº¿ä¤·¡É ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¡¢2¿Í¤Î¤â¤È¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¡¢¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢´ßÅÄ»á¤ÈËãÀ¸»á¤¬¤È¤â¤Ë¾®Àô»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡ÊÌ¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö´ßÅÄ»á¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÀÐÇËÁíºÛ¤ò»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬¹Ô¤¤Å¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡ØÀ¤Âå¸òÂå¤À¡Ù¤È°ÊÁ°¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤½¤Î¤È¤¤¬Íè¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÀÐÇË»á¤Ë¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁíºÛÁª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ËãÀ¸»á¤È´ßÅÄ»á¤ÏºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ËãÀ¸»á¤È¾®Àô»á¤Î´Ø·¸¤Ç»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢9·î27Æü¤ÎÁíºÛÁªÅê³«É¼¤ÎÄ¾Á°¤Î2024Ç¯9·î24Æü¤Î¤Ç¤¤´¤È¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢¾®Àô»á¤Ï¼«¤éÂÇ¿Ç¤·¤Æ¡¢Åö»þ¡¢ÅÞÉûÁíºÛ¤À¤Ã¤¿ËãÀ¸»á¤ÈÌÌ²ñ¤·¡¢µÄ°÷É¼¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Á°½Ð¡¦À¯¼£Ã´Åöµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÅö½é¤Ï¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î1°Ì¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®Àô»á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¶ÁíºÛÁª¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËµÄ°÷É¼¤¬¿¤Ó¤º¡¢¤«¤Ê¤ê¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Àô»á¤Î¸å¤í½â¤Ç¤¢¤ë¿ûµÁ°Î¸µ¼óÁê¤ÈËãÀ¸»á¤ÏÅö»þ¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾®Àô»á¤Ï¿û»á¤ËÎ»²ò¤òÆÀ¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°ì±þ¥À¥á¸µ¤Ç¤ª´ê¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¤ËËãÀ¸»á¤Ï¾®Àô»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¸å·Ñ¤È¤µ¤ì¤ëÄ¹ÃË¤Î¾Ë»á¤ÈÃç¤è¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ìÀ×¤ò·Ñ¤°¤Ç¤¢¤í¤¦Ä¹ÃË¤¬À¯³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òËãÀ¸»á¤Ï¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Àô»á¤Ë¡ØÂ©»Ò¤Î¤³¤È¤òÍê¤à¡Ù¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡9·î20Æü¤Ë85ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëËãÀ¸»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤¬ºÇ¸å¤ÎÀ¯¶É¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÅÞºÇ¹â¸ÜÌä¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁíºÛÁª¤Ç ¡ÈÏ¢ÇÔ¡É ¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÀ×·Ñ¤®¤Ë°±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÁíºÛÁª¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¾®Àô»á¤È¹â»Ô»á¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢²¼ÇÏÉ¾¤Ç¤Ï¾®Àô»áÍ¥Àª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁíºÛÁª¤Ç¾®Àô»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëËãÀ¸»á¤È´ßÅÄ»á¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ ¡È¾¡¤ÁÇÏ¡É ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
