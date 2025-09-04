À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¼õ¤±¡¢·»¡¦À¶¿å¾°Ìï¤¬¼Õºá¡Ö»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¤é¿Í¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¤¤¡×¡¡·»¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤âÅÇÏª
¡¡ÇÐÍ¥¡¦À¶¿å¿ÒÌé¡Ê26¡Ë¤¬3Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ4Æü¡¢·»¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¾°Ìï¡Ê30¡Ë¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·»¤È¤·¤Æ¶»Ãæ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡·»¤Î¾°Ìé¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÊ¸½ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÄï¡¢À¶¿å¿ÒÌé¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊóÆ»¤Ë¤¢¤ëÆâÍÆ¤¬»ö¼Â¤À¤È¤·¤¿¤é¤½¤ì¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤âµö¤µ¤ì¤ë¤Ù¤»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ°ì¿Í¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¶¯¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤À·»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤â¤ª¤é¤º¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÄï¤Ç¤¹¡£º£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Èà¤ò¸«¼é¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î»×¤¤¤â¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢1999Ç¯6·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥ª¥Õ¥£¥¹ºî½êÂ°¡£2012Ç¯¡¢±Ç²è¡Ø¿¶Æ°¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¡Ø³é¤¡£¡Ù¡Ê14Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥½¥í¥â¥ó¤Îµ¶¾Ú Á°ÊÔ¡¦»ö·ï¡¿¸åÊÔ¡¦ºÛÈ½¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø3DÈà½÷ ¥ê¥¢¥ë¥¬¡¼¥ë¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë ¾å¤Î¶ç¡¦²¼¤Î¶ç¡¦·ë¤Ó¡Ù¡Ê16Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡9·î3Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ° À¶¿å¿ÒÌé¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò½êÂ° À¶¿å¿ÒÌé¤ÎÊóÆ»¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂáÊáÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢TBS¤Ï7Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥Ã¥È¡£NHK¤ÏÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê9·î29Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ë½Ð±é¤¬¼è¤ê¤ä¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
