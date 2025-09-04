「宮崎駿化しててびっくり」ネット騒然　唐沢寿明　白髪＆ヒゲの激変姿　ベテラン俳優の“狙い”とは

9月3日、テレビ東京内で行われた「2025年10月編成説明会」は新番組の出演者が登壇し、華やかな雰囲気でおこなわれた。

同局で10月から放送されるドラマ9『コーチ』の番宣には、主演の唐沢寿明が登場したのだが、長めの白髪頭にヒゲ姿に会場はザワザワーー。唐沢は涼しい顔で会場内のモニターに映し出された自身の宣材写真を指差し「別人です」と笑った。

「人気警察小説が原作のドラマで、唐沢さんは警視庁人事二課から派遣された特命職員・向井光太郎を演じます。若い警官たちの前に現れ、彼らを導く“コーチ”なんですが、見た目は普通のおじさんという役どころ。唐沢さんは《俳優だからね》と外見の作り込みにしてやったりの表情でした」（芸能担当記者）

1980年代後半から“爽やかな好青年”の役で登場した唐沢は、1992年のドラマ『愛という名のもとに』（フジテレビ系）で大ブレイク。1995年には女優の山口智子と結婚し、美男美女カップルとして今に至っている。

「唐沢さんももう62歳ですから、“老け役”を面白がって取り組んでいるようです。元々、役作りにはストイックで、2011年公開の映画『太平洋の奇跡』では元ヤクザの軍人を演じるために筋トレして体を絞り、スキンヘッドになって観客の度肝を抜きました。今後も千変万化の演技を見せてくれるでしょう」（前出・記者）

Xでは《！？知ってる唐沢寿明さんと違う》と驚く声が多数。老けて見えるという声もあるが、白髪でもカッコいいと絶賛するポストが非常に多い。

《唐澤さん肌も綺麗で健康だと思う。無理に若作りするよりずっと好感が持てる。》

《キダ・タローにしか見えない》

と“なにわのモーツァルト”を思い出す人や

《宮崎駿化しててびっくり》

《メガネ＆白髪＆ひげで、唐沢さんが鈴木清順監督っぽくなっている…》

など様々な意見が飛び出ている。

「インパクトは絶大で、この会見の画像で第一回を見たくなる視聴者もいるでしょうね。唐沢さんも《これを唯一の売りにしてますから。これを見たらびっくりするというインパクトだけで3話ぐらいまでいける》と豪語していました。ドラマのスタートダッシュも期待できます」（前出・記者）

さすがはベテラン、話題作りに長けている。テレ東ドラマのヒット作となるかもしれない。