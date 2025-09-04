¡Ú Ìô´ÝÍµ±Ñ ¡Û ¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¾¾Âû¤«¤é¹âµé¥¢¥ï¥Ó¡¢¥µ¥ó¥Þ¤Þ¤Ç¹ë²Ú²ñ¿©¤ò´®Ç½
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌô´ÝÍµ±Ñ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤«¤éµ¢¹ñ¸å¡¢¡Öµ¢¹ñ¤·¤Æ»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤È²ñ¿©¡×¤ÈÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£²ñ¿©¤Ç½©¤ÎÌ£³Ð¤ò´®Ç½¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÀ½¤ÎäÆ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿Î©ÇÉ¤Ê¾¾Âû¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¹ÈÍÕ¤·¤¿¤â¤ß¤¸¤ÎÍÕ¤¬¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢½©¤Î¼ñ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê±é½Ð¤Ç¤¹¡£¾¾Âû¤ÏË¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¿©¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ¿©¤Î¿ô¡¹¤¬Èþ¤·¤¯À¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÎÁÍý¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£4¼ïÎà¤ÎÆüËÜÎÁÍý¤¬ÃúÇ«¤ËÀ¹¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢º¸¾å¤Ë¤â¤ß¤¸¤ÎÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Î°ìÉÊ¡¢±¦¾å¤Ë¤Ï¥ï¥µ¥Ó¤È¥·¥ç¥¦¥¬¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê»É¿È¤ÎÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢º¸²¼¤Ë¤Ï¥Ï¥Þ¥°¥ê¤ÎÎÁÍý¤ËÍÕ¤Î¾þ¤ê¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ±¦²¼¤Ë¤Ï¿¼¤¤¿§¤Î½Á¤ËÎÐ¤Î¹áÁð¤¬±Ç¤¨¤ë½ÁÊª¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¾Æ¤¾¾Âû¤ä¡¢¥¢¥ï¥Ó¤È¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ìÔÂô¤ÊÎÁÍý¡¢½©¤òÂåÉ½¤¹¤ëµû¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥Þ¤Î±ö¾Æ¤¡¢¤½¤·¤Æ¾¾Âû¤´ÈÓ¤ÈÌ£Á¹½Á¤È¤¤¤¦ÏÂ¤Î¿©Âî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æé¤Ç¿æ¤«¤ì¤¿µû¤È¤¤Î¤³¤Î¤´ÈÓ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿µû¤¬¶ÑÅù¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢¹á¤ê¹â¤¤¤¤Î¤³¤È¤È¤â¤Ë¾ßÌý¤ä½Ð½Á¤ÎÉ÷Ì£¤¬À÷¤ß¹þ¤ó¤À¡¢½©¤é¤·¤¤¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Ç¤¹¡£
Ìô´Ý¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö½©¤ÎÌ£³Ð¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¢¹ñ¸å¤Î²ñ¿©¤ÇÆüËÜ¤Î½©¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤Þ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
Ìô´ÝÍµ±Ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢1990Ç¯6·î¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿ÀÐÀî½¨Èþ¤µ¤ó¤È·ëº§¡£ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ÃË¡¦æÆ¤µ¤ó¤Ê¤É£³ÃË£²½÷¤ÎÉã¡£Ä¹Ç¯¡¢ºÊ»Ò¤¬½»¤à¥Ï¥ï¥¤¤Î¼«Âð¤ÈÆüËÜ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û