¡Ú Ä¹Ã«ÀîÍý·Ã ¡Û¡¡¡ÖÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤¤À¤·¤¿¡×ÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¤Ë¶Ã¤¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤ò¸ø³«¡¡
¥â¥Ç¥ë¤ÎÄ¹Ã«ÀîÍý·Ã¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¹â¶¯ÅÙ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉÂ¤ß¤¢¤¬¤ê¤Î¥«¥º¥³¡¼¥Á¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤¬²óÉü¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤ÏÍÍ»Ò¸«¤ÇÄã»É·ã¤«¤éÆþ¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¡¡¤¢¤¨¤Æ¶¯»É·ã¤Ç°ìµ¤¤Ë»É·ã¤ò¤¤¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎÄ´¤¬´°Á´¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¹â¤¤Éé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤È¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Çò¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¤Ç¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¡¢¥×¥é¥ó¥¯¡¢¥¤¥ó¥¯¥é¥¤¥ó¥×¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡¢ÆìÄ·¤Ó¡¢¥±¥È¥ë¥Ù¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤ÎÊ¢¶Ú¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö1¡¢2¡¢3¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ±¿Æ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¡Ö5¥¹¥Ô¡¼¥É¥¸¥ã¥ó¥×6²ó¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÓ¥¬¥¯¥¬¥¯¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤¤±¤É¤½¤³¤òÂÑ¤¨¤ë¤ÈÈ´¤±¤ë¡ª¡ª¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¸·¤·¤µ¤È¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´í¸±¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¤»Ò¤Ï¿¿»÷¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¤ó¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉÂ¤ß¤¢¤¬¤ê¤À¤«¤éÌµÍý¢ª¤³¤ì¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»×¤¤¤³¤ß¡×¤ÈÂÎÄ´²óÉü´ü¤Î±¿Æ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÀèÆþ´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¡¢¿À³Úºä¤Ë¿·¤·¤¯¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¥¢¥¤¥à¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ç¤ª¤ä¤Ä¤ò¹ØÆþ¤·¡ÖÂçËþÂ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤¯¤É¤¯¤Ê¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤ËËè²óÇã¤¤¤½¤¦¾Ð¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ªÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤ÆÂº·É¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±ÃÃ¤¨¤Æ¼¡¤ÎÆü¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥³¥ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¿ÈÂÎ¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
