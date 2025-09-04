ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬1°Ì¥¡¼¥×¡¡2°Ì¤Ï¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¡3°Ì¤Ï22ºÐ¤Î²øÊª¥ë¡¼¥¡¼¡¡¥½¥È¤¬¥é¥ó¥¯³°¤«¤é4°Ì¤Ë¡ÚMLBÂÇ¼Ô¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö4Æü¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬1°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²óÈ¯É½¤Ç3°Ì¤«¤é1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤¬¡¢º£²ó¤â1°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µåÃÄºÇÂ®¤È¤Ê¤ëÂÇµåÂ®ÅÙ120¥Þ¥¤¥ë(Ìó193.1¥¥í)¤ÎÄ¶ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤ÇÂè46¹æ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢ÆÀÅÀ¿ô(125)¡¢Ä¹ÂÇÎ¨(.610)¡¢OPS(.998)¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2°Ì¤Ë¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼Áª¼ê¡£¸½ÃÏ»þ´Ö8·î28Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å21¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë1»î¹ç4ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô(49)¤ÈÂÇÅÀ(119)¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ3°Ì¤âÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î22ºÐ¡¢¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥ÄÁª¼ê¡£¸½ÃÏ»þ´Ö7·î25Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å20¿ÍÌÜ¤Î4ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à6ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ¡¢6ÆÀÅÀ¡¢8ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¤³¤³¤Þ¤Ç96»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.308¡¢¥ê¡¼¥°10°Ì¥¿¥¤¤Î28ËÜÎÝÂÇ¡¢72ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿4°Ì¤ÏÁ°²ó¥é¥ó¥¯³°¤À¤Ã¤¿¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥ÈÁª¼ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£5·î¤Þ¤Ç¤Ï´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿À®ÀÓ¤Ï»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢6·î¤Ë·î´Ö12ËÜ¡¢Àè·î¤â·î´Ö10ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î37ËÜÎÝÂÇ¡¢Æ±2°Ì¤Î107ÆÀÅÀ¡¢Æ±1°Ì¤Î115»Íµå¡¢Æ±4°Ì¤ÎOPS.920¤È¡¢¹¥À®ÀÓ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¦¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°(½êÂ°¡¢Á°²ó½ç°Ì)
1°Ì ÂçÃ«æÆÊ¿(¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢1°Ì)
2°Ì ¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼(¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢2°Ì)
3°Ì ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥Ä(¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¢3°Ì)
4°Ì ¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È(¥á¥Ã¥Ä¡¢¥é¥ó¥¯³°)
5°Ì ¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥¬¡¼(¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥é¥ó¥¯³°)
6°Ì ¥é¥â¥ó¡¦¥í¥ì¥¢¥Î(¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢9°Ì)
7°Ì ¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸(¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢4°Ì)
8°Ì ¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó(¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¢¥é¥ó¥¯³°)
9°Ì ¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È(¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥é¥ó¥¯³°)
10°Ì ¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Á¥å¥é¥ó¥°(¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¡¢¥é¥ó¥¯³°)