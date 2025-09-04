¼«Ì±¡¦±óÆ£¸µÁíÌ³²ñÄ¹¡ÈÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·»¿À®¡É¡¡µîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇË»á»Ù»ý
µîÇ¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ò»Ù»ý¤·¤¿±óÆ£¸µÁíÌ³²ñÄ¹¤¬¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬¼Ç¤¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢Î×»þÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¤Ë»¿À®¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦±óÆ£¸µÁíÌ³²ñÄ¹
¡Ö¤â¤·ÁíºÛ¤¬¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤ÏÁíºÛÁªµó¤òÁ°ÅÝ¤·¤·¤¿Êý¤¬¡¢»ä¤ÏÀµ¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
±óÆ£»á¤Ï¸½ºß¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤ÈÅÞÆâ¹³Áè¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¼ý½¦¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÅÞÆâ¤¬°ìËÜ²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÁíºÛ¤¬¤±¤¸¤á¤ò¤Ä¤±¤¿¾å¤ÇÁíºÛÁª¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
±óÆ£»á¤Ï³ÕÎ½¤äÅÞ»ÍÌò¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ç¡¢µîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇË¼óÁê¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£±óÆ£»á¤ÎÉ½ÌÀ¤ò¤¦¤±¡¢Á°²ó¡¢ÀÐÇË»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿µÄ°÷¤«¤é¤â»¿À®¤Ë²ó¤ëµÄ°÷¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£±óÆ£»á¤Ï¡¢¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ë¤âÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£