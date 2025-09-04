Éã¿Æ¤Ø¤Î½ý³²Ã×»àºá¤ËÍ±Í½È½·è¡¡Ç½ÅÐÃÏ¿Ì¤ÇÈòÆñ¡¢2¿ÍÊë¤é¤·
¡¡ÀéÍÕ¸©·¯ÄÅ»Ô¤Î¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÉã¿Æ¤Î¶»¤ò½³¤Ã¤Æ»à¤Ê¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ý³²Ã×»à¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦Âçµ×ÊÝ¼ÂÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢ÀéÍÕÃÏºÛ¤Ï4Æü¡¢Ä¨Ìò3Ç¯¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½5Ç¯¡Êµá·ºÄ¨Ìò5Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£Éã¿Æ¤ÏÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¡¢ÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤«¤éÈòÆñ¤·¤Æ2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È½·èÍýÍ³¤Ç¿¼Ìî±Ñ°ìºÛÈ½Ä¹¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ÎÀ¿°ì¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê78¡Ë¡á¤¬±£¤ì¤Æ°û¼ò¤·¤¿¤ê¥È¥¤¥ì¤ò±ø¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤µ¤»¤ë¤¿¤áË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£°ìÊý¡¢Èï¹ð¼«¤é119ÈÖ¤·¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç½þ¤¦¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸øÈ½¤Ç¡¢À¿°ì¤µ¤ó¤ËÇ§ÃÎ¾É¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£